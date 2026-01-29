Przyjaciółki Anny Lewandowskiej wiedzą o niej więcej niż mąż. Zaskakujące słowa

Anna Lewandowska prowadzi bardzo aktywny tryb życia. Mieszka z rodziną w Hiszpanii, gdzie prowadzi Edan Studios, czyli klub fitness. Oprócz tego organizuje wyjazdy sportowe, a w sklepach można kupić jej produkty makijażowe oraz spożywcze. Nieodłączną częścią kariery Anny Lewandowskiej są także wywiady. W nowej rozmowie dla "Twojego Stylu" opowiedziała o swojej codzienności oraz relacjach z przyjaciółkami.

Anna Lewandowska wprost o wieloletnich przyjaźniach. "Trzymamy się razem"

W nowym wywiadzie Anna Lewandowska przyznała, że bardzo ceni sobie swoje przyjaciółki. Jak się okazuje, z niektórymi z nich poznała się jeszcze podczas studiów. "Pieniądze dzisiaj są, jutro może ich nie być. Dziewczyny poznałam, gdy zaczęłam studia na warszawskim AWF-ie" - powiedziała Anna Lewandowska.

Żona piłkarza dodała, że może liczyć na wsparcie swoich przyjaciółek. Ona również doradza im w ważnych momentach. "Jesteśmy blisko niezależnie od życiowych zawirowań, pomagamy sobie. Dzieci, faceci, miłość albo kłopoty w związku, zmiana pracy - to nic, trzymamy się razem" - wyjawiła Anna Lewandowska w wywiadzie.

Anna Lewandowska jest dobrą przyjaciółką? "Oddzwaniam, gdy mogę"

W dalszej części rozmowy Anna Lewandowska stwierdziła, że mimo napiętego grafiku, zawsze stara się znaleźć czas na rozmowę z przyjaciółkami. Oddzwania do nich nawet wtedy, gdy jest na wyjazdach służbowych. "W naszej przyjaźni chodzi o wartości, podobne spojrzenie na świat. Uważam się za szczęściarę, że mam takie przyjaciółki, a przecież mogły się ode mnie odwrócić, bo do mnie trudno się dodzwonić i pogadać.

Wytrwale łapią mnie w biegu, oddzwaniam, gdy mogę, nieważne, czy z Barcelony, czy z Nowego Jorku, organizuję zajęcia tak, żebyśmy miały czas dla siebie. To priorytet" - wyjawiła. Trenerka fitness zaskoczyła także słowami o tym, że przyjaciółki wiedzą o niej więcej niż mąż. "Lewa przylatuje?' Zwołujemy spotkanie przy winku, gadamy o wszystkim, serio. Przyjaciółki wiedzą o mnie najwięcej. Więcej niż mąż" - skwitowała Anna Lewandowska.