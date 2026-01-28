Pola Wiśniewska poślubiła Michała Wiśniewskiego w 2020 roku. Para doczekała się dwójki dzieci. Chętnie dzieli się w mediach społecznościowych wspólnymi zdjęciami. W mediach huczy jednak o małżeńskich problemach tej dwójki, o których sami wspominali, mówiąc o budowie domu, która wystawiła ich relację na próbę. Pola nie ma zamiaru milczeć w tej sprawie i co jakiś czas publikuje zaskakujące słowa na Instagramie. Kolejny wpis z pewnością nie uciszy pojawiających się plotek o kryzysie w małżeństwie Wiśniewskich.

Pola Wiśniewska znowu zaskakuje w sieci. Ten wpis mówi wiele

Niedawno na Instagramie Wiśniewskiej pojawił się wpis, w którym postanowiła przypomnieć o czymś obserwatorom. "Przypomnienie na dziś: Pokochaj kogoś, kto na to zasługuje. Siebie" - przekazała nieco enigmatycznie. 28 stycznia uaktywniła się na swoim kanale nadawczym. "Cieszę się z tych odpowiedzi, w których piszecie, że jest dobrze, że macie powody do radości i że coś wam się układa. Naprawdę miło to czytać" - napisała. To jednak nie był koniec.

W dalszej części wpisu dała do zrozumienia fanom, iż utożsamia się z osobami, które przechodzą trudne chwile. "A tym, którzy są teraz w trudniejszym miejscu, chcę napisać, że nie jesteście w tym sami. Gorsze momenty też są częścią drogi i po prostu się zdarzają. Pamiętajcie o tym. Niezależnie od tego, gdzie dziś jesteście, każdemu z was dmucham w żagle. Jak zawsze" - skwitowała.

U Wiśniewskich wieje chłodem. Głos zabrała Dominika Tajner

Dominika Tajner w latach 2012-2019 była żoną Michała Wiśniewskiego. Została ona zapytana przez "Fakt" o kwestię kryzysu w małżeństwie byłego męża. - Trzymam za nich kciuki, zwłaszcza że z Michałem mam bardzo dobre relacje, dobrze mu życzę i zawsze będę "stała za nim". To jest mój przyjaciel, znamy się bardzo długo, w sumie znamy się chyba najlepiej, bo jakby nie patrzeć, to nasz związek był jego najdłuższym do tej pory, ale i moim - stwierdziła, a co więcej, z podziwem patrzy na jego dzieci, które zresztą zna osobiście. - To świetne dzieciaki i bardzo utalentowane - skwitowała.