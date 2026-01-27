Marcin Hakiel po raz kolejny wrócił do tematu swojego dawnego małżeństwa z Katarzyną Cichopek. W wywiadzie udzielonym dla Kozaczka tancerz spojrzał z dystansem na ślub, który odbył się w Zakopanem w 2008 roku. Przy okazji wyjawił, że dziś ocenia tamtą decyzję zupełnie inaczej niż kilkanaście lat temu.

Zobacz wideo Serowska o spotkaniu z Cichopek. "Wykorzystała moment"

Marcin Hakiel wspomniał o ślubie z Katarzyną Cichopek. Czy żałuje decyzji o małżeństwie?

Nie ulega wątpliwości, że Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek zaczął znacznie częściej bywać w mediach, a zainteresowanie jego osobą dodatkowo podsyca obecny związek z Dominiką Serowską. W rozmowie z Wiktorem Krajewskim został zapytany wprost, czy żałuje decyzji sprzed lat o ślubie z aktorką znaną z "M jak miłość".

- Byłem młody, podjąłem taką decyzję. Teraz, z perspektywy czasu, myślę, że może byłem za młody na taką decyzję. Zawsze chciałem mieć rodzinę. Mieć nałóg od rodziny niż jakichś turbo baletów. No i tak to się poukładało, nie wchodząc w szczegóły, myślę, że to były podjęte decyzje dookoła nas, a nie przez nas. Ludzie, z którymi przebywaliśmy, trochę na to wpłynęli, chociaż finalnie to była nasza decyzja. Ale w ogóle nie żałuję. To niewłaściwy tok myślenia - wyznał.

Marcin Hakiel o tym, czy żałuje lat spędzonych u boku Katarzyny Cichopek. Zaskoczył wyznaniem

Przy okazji dziennikarz dopytał również, czy tancerz ma poczucie straconych lat. Hakiel stanowczo temu zaprzeczył. - Gdyby to się nie wydarzyło, to nie byłbym taki, jaki jestem - wyjawił odkrywczo. - Też to przerabiałem na terapii, że nie ma sensu żałowanie czegoś takiego. Teraz będziemy się zastanawiać, że można było coś zrobić lepiej. Warto wyciągnąć jakieś wnioski. Myślę, że wtedy ten ślub uzupełniał moje braki osobowościowe - stwierdził.

Dalej Hakiel wyjaśnił, że duży wpływ na jego życie miały osoby z bliskiego otoczenia. - Część przyjaciół z naszej paczki brała te śluby i myślę, że to było dla mnie jakieś spełnienie rodziny, którą zawsze chciałem. Może jakbym był bardziej zbudowany, to inaczej bym to rozegrał. Myślę, że jakby mój syn w wieku 25 lat do mnie przyszedł, że chce wziąć ślub, powiedziałbym: "Wiesz co, może zaczekaj" - podsumował Hakiel