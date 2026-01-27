Nicola Peltz wyszła za Brooklyna Beckhama w 2022 roku. Tym samym dołączyła do jego znanej rodziny, która nieszczególnie za nią przepada. Syn Beckhamów dał jasno do zrozumienia na Instagramie, że jego żona nie lubi się z teściową. Po jego szokującym oświadczeniu każdy ruch Beckhamów jest bacznie monitorowany. Wiemy, że skandal nie odbił się na związku Brooklyna.
Tuż po tym, jak Beckhamowie relacjonują wyjazd na paryski tydzień mody, Peltz postanowiła pokazać światu, co słychać w jej związku. Ten duet często wstawia wspólne zdjęcia z domu, spacerów oraz wyjazdów. Tym razem Peltz pokazała kilka kadrów z randek w towarzystwie ukochanego. Widzimy, jak zakochani całują się w lustrze, pokazując psa, wpadają sobie w ramiona, spacerują i delektują się winem podczas kolacji. U zakochanych absolutnie nic się nie zmieniło.
Z kolei kilka dni temu omawialiśmy fotografie ze spaceru zakochanych, po których również widać chemię między nimi. Ekspertka od mowy ciała postanowiła przeanalizować ruchy Beckhama i Peltz. "W obliczu obecnej ogólnoświatowej burzy, mowa ciała pary sugeruje, że są oni otoczeni swoją własną bańką miłości podczas tego idyllicznie wyglądającego spaceru wzdłuż romantycznej linii brzegowej" - czytaliśmy na Mirror.
Wokół oświadczenia celebryty nie brakuje teorii spiskowych i doniesień, które są dla wielu również szokujące. Nie jest wykluczone, że Beckham miał wsparcie w oświadczeniu nie tylko ze strony żony. -Meghan namawiała Brooklyna, aby przedstawił swoją wersję wydarzeń. Niektórzy mówią, że stał za tym Harry. Nie wydaje mi się, Harry nie nie jest tak proaktywny - przekazała dziennikarka Paula Froelich, która przypomniała o tym, że Beckham zna się z księciem i jego wybranką. Oni sami postawili na kontrowersyjny ruch, opuszczając rodzinę królewską. - Obydwoje stanęli po stronie Brooklyna, ale Meghan w szczególności. Meghan i Harry'emu chodzi o wolność, zwalczają ogień ogniem. Trudno było im patrzeć na to, co Brooklyn i Nicola przechodzą - dodaje.