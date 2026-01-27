Nicola Peltz wyszła za Brooklyna Beckhama w 2022 roku. Tym samym dołączyła do jego znanej rodziny, która nieszczególnie za nią przepada. Syn Beckhamów dał jasno do zrozumienia na Instagramie, że jego żona nie lubi się z teściową. Po jego szokującym oświadczeniu każdy ruch Beckhamów jest bacznie monitorowany. Wiemy, że skandal nie odbił się na związku Brooklyna.

Nicola Peltz dodała wymowne nagranie z mężem. Kolejne romantyczne chwile

Tuż po tym, jak Beckhamowie relacjonują wyjazd na paryski tydzień mody, Peltz postanowiła pokazać światu, co słychać w jej związku. Ten duet często wstawia wspólne zdjęcia z domu, spacerów oraz wyjazdów. Tym razem Peltz pokazała kilka kadrów z randek w towarzystwie ukochanego. Widzimy, jak zakochani całują się w lustrze, pokazując psa, wpadają sobie w ramiona, spacerują i delektują się winem podczas kolacji. U zakochanych absolutnie nic się nie zmieniło.

Z kolei kilka dni temu omawialiśmy fotografie ze spaceru zakochanych, po których również widać chemię między nimi. Ekspertka od mowy ciała postanowiła przeanalizować ruchy Beckhama i Peltz. "W obliczu obecnej ogólnoświatowej burzy, mowa ciała pary sugeruje, że są oni otoczeni swoją własną bańką miłości podczas tego idyllicznie wyglądającego spaceru wzdłuż romantycznej linii brzegowej" - czytaliśmy na Mirror.

Brooklyn Beckham postawił na odważny ruch. Ma wsparcie Meghan Markle?

Wokół oświadczenia celebryty nie brakuje teorii spiskowych i doniesień, które są dla wielu również szokujące. Nie jest wykluczone, że Beckham miał wsparcie w oświadczeniu nie tylko ze strony żony. -Meghan namawiała Brooklyna, aby przedstawił swoją wersję wydarzeń. Niektórzy mówią, że stał za tym Harry. Nie wydaje mi się, Harry nie nie jest tak proaktywny - przekazała dziennikarka Paula Froelich, która przypomniała o tym, że Beckham zna się z księciem i jego wybranką. Oni sami postawili na kontrowersyjny ruch, opuszczając rodzinę królewską. - Obydwoje stanęli po stronie Brooklyna, ale Meghan w szczególności. Meghan i Harry'emu chodzi o wolność, zwalczają ogień ogniem. Trudno było im patrzeć na to, co Brooklyn i Nicola przechodzą - dodaje.