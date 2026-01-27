Roksana Węgiel i Kevin Mglej to ostatnio jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Zakochani w sierpniu 2025 roku świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji postanowili odnowić przysięgę małżeńską, co wyznali w jednym z ostatnich wywiadów. Więcej przeczytasz tutaj. Z okazji rocznicy ukochany Roxie podzielił się także przemyśleniami na temat małżeństwa. Podkreślił, że jest to ciężka praca.

"Rok w małżeństwie, rok, który minął jak kilka tygodni, w tempie w pracy. Rok, który uczył nas siebie nawzajem, rok, który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone, by prowadzić nas do świętości, ale z tobą - z tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję" - zwrócił się do ukochanej. W najnowszej rozmowie Mglej wyjawił, że jego związek z Roxie nie jest taki jak na Instagramie. Co miał na myśli?

Kevin Mglej wyjawił, jak wygląda jego relacja z Roxie. Wspomniał o mediach społecznościowych

Związek Roksany Węgiel i Kevina Mgleja od początku wywoływał spore kontrowersje. Producent muzyczny jest osiem lat starszy od wokalistki. Ma także dziecko z poprzedniego związku. Spekulowano, że relacja pary szybko się rozpadnie, ale zakochani udowodnili, że poważnie traktują łączące ich uczucie. Wiadomo też jakie relacje Roxie ma z Williamem, synem Mgleja. Więcej przeczytasz tutaj.

O swoim związku para miała okazję ostatnio porozmawiać z reporterem Radia Eska. Kevin Mglej wyjawił, że ich małżeństwo w prawdziwym życiu wygląda inaczej niż to, co pokazywane jest w mediach społecznościowych. - Duży sukces naszego związku to jest to, że my jesteśmy dużo bardziej szczęśliwi, niż to widać na Instagramie, a widać, że jesteśmy szczęśliwi. Więc to jest chyba fajne - powiedział. Kilka słów od siebie dodała także Roxie, która podkreśliła, że nie interesuje ją opinia ludzi, którzy nie wiedzą, jak naprawdę wygląda jej relacja.

Najważniejsze jest to, jak my czujemy. To jest najważniejsze w związkach. A nie to, co ktoś sobie pomyśli

- dodała.

Węgiel i Mglej są przede wszystkim przyjaciółmi. "Uwielbiamy spędzać ze sobą czas"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wielokrotnie podkreślali, że podstawą ich relacji jest przyjaźń i właśnie dlatego udało im się stworzyć tak dobre małżeństwo. - Ostatnio o tym dużo gadaliśmy, że w sumie strasznie się przyjaźnimy, uwielbiamy spędzać razem czas i to jest taki nasz flex, że żona/mąż, to jest ktoś, z kim chcę spędzać czas i jest fajnie - powiedział producent muzyczny w rozmowie z Radiem Eska.

O tym samym w rozmowie z Plotkiem wspominała także sama wokalistka. Nie ukrywała, że tak bliska relacja to także te trudniejsze momenty, ale jeśli podstawą jest przyjaźń, to każdy problem można rozwiązać. - Kevin to jest mój najlepszy przyjaciel. Wiadomo, że po jakimś czasie to zauroczenie znika i zaczyna się prawdziwa miłość, która nie zawsze jest łatwa, piękna, kolorowa. Ale jak się przyjaźnicie, to to zawsze przetrwa (...) Zgrzyty czasami są, szczególnie w kwestiach zawodowych, bo czasami nasze zdania są odmienne. Aczkolwiek nie wpływa to w żaden sposób na naszą relację, oddzielamy te strefy - podsumowała.