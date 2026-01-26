Jennifer Aniston w listopadzie 2025 roku wyjawiła, że jest w związku. Informacja zaskoczyła wielu fanów gwiazdy słynnych "Przyjaciół". Teraz wybranek serca aktorki wypowiedział się na temat relacji. Jim Curtis zdradził, jak poznał ukochaną.

Ukochany Jennifer Aniston poszedł do śniadaniówki. Wspomina początki związku z gwiazdą

Jim Curtis to hipnoterapeuta i ekspert w dziedzinie zdrowia. Autor książki "The Book of Possibility" pojawił się 26 stycznia w programie "Today", w amerykańskiej śniadaniówce stacji NBC. Ukochany Jennifer Aniston w trakcie trwania rozmowy na temat najnowszej publikacji został także zapytany o związek z popularną aktorką. Jak się okazało, do poznania tej pary przyczynili się wspólni znajomi. - Po prostu poznali nas znajomi. To wszystko. Dowiedzieliśmy się, że mamy wspólnych znajomych i zaczęliśmy po prostu rozmawiać - wyznał Jim Curtis. Partner Aniston wyjawił przy tym, że nie od razu związał się z aktorką. - To trwało długo, rozmawialiśmy długo i staliśmy się sobie bliscy - dodał Curtis podczas rozmowy z dziennikarzem "Today".

Partner Jennifer Aniston aż zarumienił się po słowach prowadzącego śniadaniówki

Prowadzący "Today" w NBC dopytywał przy tym, jak długo trwa związek Aniston i Curtisa. Hipnoterapeuta wyjawił, że około roku. - Długo, bo już od kilku miesięcy, prawie od roku - stwierdził. Gospodarz zauważył jednak, że pytania o związek mogą być dla Curtisa niezręczne, bo na jego twarzy pojawił się rumieniec. - Nie będę cię już więcej stawiać w niezręcznej sytuacji, bo teraz się rumienisz - stwierdził prowadzący. Partner Aniston nie zaprzeczył. - Okej, jasne, że się rumienię - potwierdził.

Jennifer Aniston jest zakochana. Nie ukrywa już swojego partnera

Dodajmy, że informacje o związku z Jimem Curtisem Jennifer Aniston potwierdziła 3 listopada. Wówczas na Instagramie aktorki pojawiło się wspólne zdjęcie z ukochanym i wpisem z okazji jego 50. urodzin. - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochanie. Kocham cię - napisała aktorka. Przypomnijmy, że w przeszłości Aniston była żoną Brada Pitta. Małżeństwo przetrwało pięć lat. Potem aktorka spotykała się m.in. z Vince'em Vuaghnem, Johnem Mayerem i Justinem Theroux.