Jennifer Aniston w listopadzie 2025 roku wyjawiła, że jest w związku. Informacja zaskoczyła wielu fanów gwiazdy słynnych "Przyjaciół". Teraz wybranek serca aktorki wypowiedział się na temat relacji. Jim Curtis zdradził, jak poznał ukochaną.
Jim Curtis to hipnoterapeuta i ekspert w dziedzinie zdrowia. Autor książki "The Book of Possibility" pojawił się 26 stycznia w programie "Today", w amerykańskiej śniadaniówce stacji NBC. Ukochany Jennifer Aniston w trakcie trwania rozmowy na temat najnowszej publikacji został także zapytany o związek z popularną aktorką. Jak się okazało, do poznania tej pary przyczynili się wspólni znajomi. - Po prostu poznali nas znajomi. To wszystko. Dowiedzieliśmy się, że mamy wspólnych znajomych i zaczęliśmy po prostu rozmawiać - wyznał Jim Curtis. Partner Aniston wyjawił przy tym, że nie od razu związał się z aktorką. - To trwało długo, rozmawialiśmy długo i staliśmy się sobie bliscy - dodał Curtis podczas rozmowy z dziennikarzem "Today".
Prowadzący "Today" w NBC dopytywał przy tym, jak długo trwa związek Aniston i Curtisa. Hipnoterapeuta wyjawił, że około roku. - Długo, bo już od kilku miesięcy, prawie od roku - stwierdził. Gospodarz zauważył jednak, że pytania o związek mogą być dla Curtisa niezręczne, bo na jego twarzy pojawił się rumieniec. - Nie będę cię już więcej stawiać w niezręcznej sytuacji, bo teraz się rumienisz - stwierdził prowadzący. Partner Aniston nie zaprzeczył. - Okej, jasne, że się rumienię - potwierdził.
Dodajmy, że informacje o związku z Jimem Curtisem Jennifer Aniston potwierdziła 3 listopada. Wówczas na Instagramie aktorki pojawiło się wspólne zdjęcie z ukochanym i wpisem z okazji jego 50. urodzin. - Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, kochanie. Kocham cię - napisała aktorka. Przypomnijmy, że w przeszłości Aniston była żoną Brada Pitta. Małżeństwo przetrwało pięć lat. Potem aktorka spotykała się m.in. z Vince'em Vuaghnem, Johnem Mayerem i Justinem Theroux.