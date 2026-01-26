Viki Gabor przez lata tak skutecznie strzegła swojego życia prywatnego, że o tym, iż jest w romantycznej relacji media dowiedziały się dopiero po informacji o jej ślubie. Dla wielu fanów było to ogromne zaskoczenie - wcześniej wokalistka nie dawała żadnych sygnałów, że jej serce jest zajęte. Tym większe poruszenie wywołała jej najnowsza publikacja w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo Viki Gabor zaczęła uczyć się polskiego w wieku 10 lat. "Nie czuję się komfortowo w języku polskim"

Viki Gabor pokazała randkę z mężem. To pierwsza taka publikacja ze strony wokalistki

Przez ostatni czas instagramowy profil Viki Gabor pozostawał niemal pusty - wcześniejsze wpisy zniknęły, a nowe relacje pojawiały się sporadycznie. Tym większym więc zaskoczeniem było, gdy w niedzielę 25 stycznia na profilu piosenkarki pojawił się krótki, czarno-biały film z randki z ukochanym, Giovannim Trojankiem, który szybko przyciągnął uwagę internautów.

Nagranie, prawdopodobnie z restauracji, pokazuje uśmiechniętą wokalistkę oraz jej ukochanego, który kieruje telefon w jej stronę. Całość opatrzona została jedynie symbolem białego serca, co dodatkowo podkreśliło intymny i subtelny charakter publikacji. Warto zaznaczyć, że to pierwsze tak otwarte podzielenie się prywatnym momentem z ukochanym przez Gabor od momentu, gdy media zaczęły pisać o jej romskim ślubie.

Viki Gabor niewiele zdradza szczegółów z życia prywatnego. Dziadek ukochanego gwiazdy chętnie opowiada o jej relacji w mediach

Kilka tygodni wcześniej media obiegła informacja przekazana przez Bogdana Trojanka, dziadka Giovanniego, który ogłosił, że jego wnuk zawarł tradycyjny romski ślub z młodą wokalistką. Doniesienia te wywołały spore zamieszanie, zwłaszcza że ceremonia nie ma mocy prawnej w Polsce, a sam związek Viki do tej pory pozostawał tajemnicą.

Choć początkowo wiele osób podchodziło do tych wiadomości z rezerwą, sama Viki potwierdziła, że rozpoczęła nowy etap w swoim życiu i że jest szczęśliwa. W przeciwieństwie do dziadka Trojanka, który chętnie dzielił się z mediami szczegółami życia zakochanych, Gabor jasno zaznacza, że zależy jej na tym, by media skupiały się przede wszystkim na jej twórczości.