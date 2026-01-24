Dominika Gawęda jest od lat wokalistką popularnego zespołu Blue Cafe. Przez lata związana była z Maciejem Szczepanikiem z zespołu Pectus. Para poznała się w 2014 roku i długo utrzymywała swój związek w tajemnicy. Informacja o tym, że są razem, wyszła na jaw tuż przed ceremonią ślubną. Zakochani stronili od mediów i nie opowiadali o łączącym ich uczuciu w wywiadach. We wrześniu 2025 roku ujawniono, że para po latach wspólnego życia zdecydowała się na rozwód. Dominika Gawęda 24 stycznia pojawiła się w "Pytaniu na śniadanie" i otworzyła się na temat rozpadu jej małżeństwa.

Dominika Gawęda o rozwodzie. Ależ słowa

We wrześniu ubiegłego roku Dominika Gawęda po raz pierwszy w "Pytaniu na śniadanie" opowiedziała o rozstania z partnerem. Podkreśliła, że jej życie w ostatnim czasie bardzo się zmieniło i zaczyna właśnie nowy rozdział, co będzie miało także odzwierciedlenie w muzyce. - W tym roku diametralnie zmieniłam swoje życie. Rozstałam się. Zawsze staram się utożsamiać z tekstem, choć czasem śpiewa się o fikcyjnych historiach - podkreśliła. 24 stycznia wokalistka ponownie odwiedziła studio "Pytania na śniadanie" i opowiedziała o swojej nowej piosence "Remedium", która powstała z potrzeby uporania się z trudnymi emocjami po rozpadzie związku. - Remedium jest o drodze do uzdrowienia, o poszukiwaniu siebie, o nowym początku, o nadziei i sile wewnętrznej - podkreśliła wokalistka.

Gawęda dodała, że każdy człowiek na pewnym etapie życia musi zmierzyć się ze stratą, co jest nieuniknione i nie dotyczy tylko miłości romantycznej. Podkreśliła, że w mierzeniu z bólem najważniejszy jest czas. Lekarstwo jest w nas, tylko trzeba tam zajrzeć i odsłonić te zasłony. Na to potrzeba czasu (...) Muzyka leczy mnie od urodzenia. To jest dla mnie lekarstwo - wyznała Dominika Gawęda. Zapytana wprost, czy czuje się uzdrowiona po rozwodzie, odpowiedziała dosyć zachowawczo.

Myślę, że zaczęłam nowy etap swojego życia. Uzdrowienie to jest proces. (...) Czasem to uzdrawianie nie ma końca, ale kiedyś trzeba w końcu być szczęśliwym. Ja jestem na dobrej drodze

- usłyszeli widzowie śniadaniówki.

Dominika Gawęda opowiedziała o roli twórczości w radzeniu sobie z bolesną stratą

W dalszej części rozmowy Dominika Gawęda w "Pytaniu na śniadanie" powiedziała, że to właśnie poprzez muzykę najłatwiej jej wyrażać emocje, także te związane ze stratą. Podkreśliła, że jej inspiracją nie jest jednak cierpienie, ale coś pozytywnego, co daje ukojenie. - Tak, będą burze i będzie słońce. Jest burza – nie martw się, wyjdzie słońce - podsumowała.