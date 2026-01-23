Filip Gurłacz wziął udział w 16. edycji "Tańca z gwiazdami". Aktor w duecie z Agnieszką Kaczorowską brylował na parkiecie, docierając aż do finału - ostatecznie wygrała jednak Mari Jeleniewska. W trakcie programu pojawiały się plotki dotyczące Gurłacza i Kaczorowskiej. Niektórzy uważali, że pomiędzy tą dwójką jest chemia i mają się ku sobie. Aktor zaprzeczył jednak doniesieniom. Po czasie do tematu wróciła jego żona, która opowiedziała o sprawie w podcaście Agaty Gwiazdowskiej.

Zobacz wideo Wygoda o geście Gurłacza: Przecież ta żona była narażona przez długi czas

Żona Filipa Gurłacza o plotkach dotyczących małżeństwa. Mówi wprost, jak było

Prowadząca podcast "co przekazuJESZ" zapytała Małgorzatę Patynę-Gurłacz o to, czy pojawiające się plotki na temat jej męża wchodziły jej na głowę. - Nie no, wchodzi, ale to jest inna rzecz. (...) Ktoś ci tam ciśnie w tym necie i to jest przykre. Nie spodziewałam się tego, że ta machina będzie tak duża po "Tańcu", bo wtedy wszystko się zaczęło. Dwóch dni potrzebowałam na takie okrzepnięcie i potem to już tak... Wiesz, w czym jesteś - stwierdziła. Gwiazdowska wspomniała o tym, że aktorka nie odnosiła się do pomówień publicznie. -To nie była moja przestrzeń, nie musiałam odcinać od tego kuponów, czy zajmować jakieś stanowisko. To nie była moja rola tam - wyjaśniła Patyna-Gurłacz.

Żona aktora przyznała również, że większość rzeczy, które można było przeczytać, była zwyczajnie wymyślona. - To jest przedziwne, bo nawet rozumiejąc te mechanizmy klikalności, masz poczucie abstrakcji. To są jakieś zupełnie odklejone wyobrażenia rzeszy ludzi, która myśli, że coś wie i wierzy, że ich przekonanie jest jedynym słusznym. No i przez swoje doświadczenia pisze te historie. Przedziwne - oceniła. - Tym większy dysonans jest, kiedy wiesz, jak wygląda ta twoja rzeczywistość. (...) To zupełnie nie ma nic wspólnego z tym, co ktoś tam wypisuje - dodała Patyna-Gurłacz.

Filip Gurłacz o relacji z Agnieszką Kaczorowską. Ujawnił prawdę o rzekomym konflikcie

Wydawało się, że Gurłacz i Kaczorowska mieli dobrą relację. Pojawiły się jednak pewne podejrzenia. Aktor i tancerka przestali się obserwować w mediach społecznościowych. To rozgrzało sieć, a internauci komentowali, że to z pewnością zwiastuje coś złego. Gurłacz udzielił wywiadu Newseria Lifestyle. Został zapytany o konflikt z Kaczorowską i odpowiedział wprost. - Że my mamy konflikt z Agą? Ja króciutko odpowiem na to - to są plotki - przekazał.