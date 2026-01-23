Pola Wiśniewska w 2020 roku poślubiła Michała Wiśniewskiego, a zakochani doczekali się dwójki wspólnych dzieci. Zarówno Pola, jak i jej mąż mają też dzieci z poprzednich związaków. Małżonkowie czesto publikowali wspólne zdjęcia i dzielili się w mediach społecznościowych rodzinnym szczęściem. W ostatnim czasie jednak zaczęły pojawiać się spekulacje o kryzysie w relacji Wiśniewskich.

Pola Wiśniewska daje kolejny sygnał. Problemów ciąg dalszy?

To nie pierwsza sytuacja, kiedy o rzekomych komplikacjach w związku dowiadujemy się z Instagrama. Celebryci często sami podsuwają fanom poszlaki i tym razem mogliśmy zapoznać się z wymownym cytatem u Poli Wiśniewskiej. "Przypomnienie na dziś: Pokochaj kogoś, kto na to zasługuje. Siebie" - oznajmiła enigmatycznie. Czy to ma związek z Michałem Wiśniewskim?

Jego żona wyjawiła już przedtem, dlaczego nie jest tak aktywna na Instagramie, jak dawniej. "Nie umiem udawać, że jest super, kiedy nie jest. Dużo w prawdziwym życiu się dzieje, więc brakuje mi zasobów, by być tutaj. Po prostu" - pisała. Dała do zrozumienia także, że nie chce być pytana o relację i ewentualny kryzys. Warto również nadmienić, że fani zalewają ją wiadomościami na Instagramie, na którym zbudowała niemałą społeczność.

Pola Wiśniewska być może przechodzi ciężki czas z Wiśniewskim. Dominika Tajner z dobrym słowem

Doniesienia dotyczące tej dwójki rozniosły się w mediach. Dotarły nawet do byłej żony muzyka, która wypowiedziała się o sytuacji z klasą i szacunkiem. - Trzymam za nich kciuki, zwłaszcza że z Michałem mam bardzo dobre relacje, dobrze mu życzę i zawsze będę "stała za nim". To jest mój przyjaciel, znamy się bardzo długo, w sumie znamy się chyba najlepiej, bo jakby nie patrzeć, to nasz związek był jego najdłuższym do tej pory, ale i moim - przekazała Dominika Tajner "Faktowi". Co więcej, eks Wiśniewskiego z podziwem patrzy na jego dzieci, które zresztą zna osobiście. - To świetne dzieciaki i bardzo utalentowane - podsumowała.