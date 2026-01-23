Koterski szczerze o rozstaniu z Leszczak. Wszystko ujawnił

We wrześniu 2025 roku Marcela Leszczak potwierdziła w mediach rozstanie z Miśkiem Koterskim. "Tak, rozstaliśmy się. Rozstania nie są żadnym powodem do świętowania czy szczycenia się. Jest to po prostu smutne doświadczenie, które trzeba przeżyć po swojemu. Pozostajemy w dobrych relacjach i stosunkach" - powiedziała w rozmowie z portalem Jastrząb Post. Po latach pełnych wzlotów i upadków dawni zakochani podjęli decyzję o zakończeniu związku. Fani zastanawiali się, co było przyczyną tej decyzji. Koterski wszystko powiedział.

Michał Koterski w końcu to powiedział. Co przyczyniło się do rozstania z Marcelą Leszczak?

Michał Koterski wystąpił w podcaście Cypriana Majchera. Zdecydował się na wyznanie, dlaczego związek się rozpadł. Wyznał, że przez długi czas para chciała być razem dla syna. - Niestety, pierwszy raz o tym mówię... Pod koniec naszego związku z Marcelą powieliłem ten schemat, powieliliśmy we dwójkę. Jedyny błąd, jaki popełniliśmy, to to, że chcieliśmy być ze sobą dla dziecka - podkreślił. Wspomniał również o błędzie w tej relacji. - Nie chcę się tu deklarować, ale nie chciałbym w przyszłości powielić tego błędu. U nas nie było zdrad, po prostu nie było miłości od pewnego czasu - wyznał. Koterski dodał, że wie, że Marcela "będzie szczęśliwsza z kimś innym".

Marcela Leszczak o relacjach z byłym. Jak się dogadują?

W 2025 roku Marcela Leszczak wystąpiła w programie "Mówię Wam". W rozmowie z Mateuszem Hładkim opowiedziała o kontakcie z byłym partnerem. - Mamy cudownego syna. Dalej jesteśmy rodziną i priorytetowo traktuję to, żeby umieć się dogadać i mieć najlepsze relacje, bo Fryderyk to Michał, a Michał to Fryderyk i już całe nasze życie będzie tak wyglądało - stwierdziła Leszczak. Celebrytka wspomniała także o swoich rodzicach.

- Różnie bywa to w związkach, ale ja powiem taką prywatną rzecz. Moi rodzice się rozwiedli, ja byłam świadkiem tego. Wiem, że można rozstać się w dobrych relacjach, bo tak moi rodzice zrobili (...). Życie toczy się dalej, pozostajemy w dobrych relacjach. Michał jest super tatą i bardzo fajnym kumplem - skwitowała.