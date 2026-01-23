Paulina Gałązka to nie tylko gwiazda "Dziewczyn z Dubaju", "Znaków", "Furiozy" i "Kobiety sukcesu", ale i nadchodzącej edycji "Tańca z gwiazdami". W programie nie brakuje intymnych wyznań, na przykład dotyczących związku. Relacja Gałązki od lat jest owiana tajemnicą, co jest wyborem pary. W niektórych wywiadach aktorka jednak puściła parę z ust.

Zobacz wideo Gałązka podsumowała casting do "Dziewczyn z Dubaju"

Paulina Gałązka wyszła za obcokrajowca. Łączy ich pasja

Aktorka od ponad dziesięciu lat układa życie u boku Norwega. Sindre Sandemo to reżyser, który poślubił polską gwiazdę w 2016 roku. Historia poznania tej pary jest inna niż wszystkie. - Wynajmowałam od mojego męża mieszkanie. Raz nie miałam jak zapłacić za czynsz i... tak to się zaczęło - zdradziła Gałązka w "Dzień dobry TVN". - To, co mnie spotkało, można określić przeznaczeniem. Bo przecież miłości się nie wybiera - mówię o moim małżeństwie z Sindre i naszym życiu pomiędzy Polską a Norwegią. Nie zastanawiałam się ani przez chwilę nad tym, że ja jestem tutaj, a on tam. Wiedziałam, że musimy być razem - to było ważniejsze niż cokolwiek innego - podsumowała z kolei dla ATM Grupa.

Wiemy również, dlaczego Gałązka nie tworzy medialnego związku. - Chronię moje życie prywatne. Widzę na przykładzie znajomych, jakie to ma negatywne konsekwencje, jak media zaczynają się interesować ich prywatnymi sprawami. Mówiąc publicznie o swojej relacji, dajesz przyzwolenie na to zainteresowanie - wyjaśniła na antenie TVN.

Paulina Gałązka skupia się na karierze w social mediach. Więcej wspólnych kadrów znajdziemy u jej męża

Gwiazda na bieżąco informuje fanów o postępach w karierze. Na Instagramie zgromadziła niemałą publikę, ponieważ aż ponad 120 tys. obserwatorów. Na próżno jednak szukać w tej przestrzeni romantycznych kadrów z mężem. Gałązka stawia na ścianki, kampanie, wywiady i inne kluczowe aspekty jej kariery. Gwiazda z pewnością nie może narzekać na brak branżowych propozycji.

Jej mąż z kolei częściej pozwala sobie na wstawianie romantycznych fotografii. Na jego koncie znajdziemy kadry z Gałązką z wypadu w góry, pamiątki z miejskich przejażdżek, imprez i innych wycieczek. Sindre Sandemo nie kryje ponadto dumy z Gałązki, o czym świadczą posty dotyczące kolejnych produkcji z jej udziałem oraz ujęcia ze ścianek.