Beckham i Peltz po raz pierwszy widziani na mieście po oświadczeniu. Tak się zachowywali

Brooklyn Beckham w 2022 roku poślubił miłość życia, za którą nie przepada szczególnie jego mama, Victoria Beckham. Projektantka mody miała wiele razy pokazywać niechęć do Nicoli Peltz, a to tylko jedno z zachowań, które potępia jej najstarszy syn. Wyznał na oczach całego świata, że nie ma dobrego kontaktu z rodzicami i wiele sytuacji było z ich strony na pokaz. Jak obecnie wygląda?

Brooklyn Beckham spaceruje z Peltz. Paparazzi widzieli na własne oczy

Małżonkowie przebywają w słonecznej Kalifornii i ich relacja rozwija się w najlepsze - taki obraz widzimy na najnowszych zdjęciach. Zakochani spacerowali za rękę i w uścisku, do czego przyzwyczaili fanów. Zdaniem informatora Beckham ma nie żałować odważnego ruchu. "Zrobiłby to wszystko jeszcze raz bez wahania, ale teraz chce po prostu żyć z kobietą, którą kocha" - tak podsumował ostatnie ruchy Brooklyna jego znajomy, co przytacza portal Mirror. Para miała spokojnie spacerować wzdłuż brzegu około 30 minut. Towarzyszył im ponadto pies. To ich pierwsze wspólne wyjście od momentu publikacji szokującego oświadczenia.

Nadal nie doczekaliśmy się bezpośredniej odpowiedzi rodziców Brooklyna na jego przejmujące wyznanie. Beckhamowie skupiają się na karierach, co udowadniają aktywnością na Instagramie. Być może pragną przemilczeć skandal, co zresztą popierają PR-owcy. Zobacz: Beckhamowie nie reagują na oświadczenie syna. Ekspertka mówi, co się dzieje.

Brooklyn Beckham wybrał kobietę, której nie zaakceptowała jego matka. Ewa Minge komentuje

Polska projektantka przyjrzała się konfliktowi Beckhamów i nawiązała do osobistych doświadczeń. Sama jest mamą i także teściową, która ceni wybrankę syna. - Mam doskonałą synową i mamy kontakt niezwykły - zaznaczyła na początku Ewa Minge. - Jak bardzo byśmy nie szukały dobrej dziewczyny dla naszego syna, "godnej" naszego rodu, to zasada jest zupełnie inna i bardzo prosta. To on ma znaleźć i być z nią szczęśliwy, a my jako matki, dojrzałe kobiety, musimy oswoić ze sobą dziewczynę, którą on wybrał - podkreśliła w rozmowie z nami, nawiązując do napiętej relacji Victorii Beckham z Nicolą Peltz.