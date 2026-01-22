Była partnerka Zillmann przerywa milczenie. Tak się czuje po rozstaniu

Julia Walczak i Katarzyna Zillmann tworzyły zgraną parę. Często pojawiały się wspólnie na ściankach, jednak wszystko zmieniło się podczas programu "Taniec z gwiazdami". To właśnie w tym formacie Katarzyna Zillmann poznała Janję Lesar. Tancerka i uczestniczka pocałowały się na parkiecie, a później do mediów trafiły ich zdjęcia, na których nie szczędziły sobie czułości. Po tych wydarzeniach Walczak i Zillmann ogłosiły, że zakończyły swoją relację. Kajakarka udziela się w mediach społecznościowych, gdzie wspomina o swojej codzienności.

Julia Walczak wyjawiła, jak się czuje. Zamieściła nowe nagranie

Julia Walczak zamieściła na swoim instagramowym profilu nagranie, na którym widać, jak spędzała czas z przyjaciółmi. Wspólnie jedli pizzę i prowadzili żywą dyskusję. W opisie filmu była partnerka Katarzyny Zillmann wyjawiła, jak czuje się po rozstaniu. Nawiązała do dobrego humoru, który był widoczny na kadrach. "Gdy ktoś pyta, jak się czuję, to mówię, że nie wiem. Ale tak wyglądam w randomowy czwartek na kolacji z moimi ludźmi. Więc chyba jest lepiej" - napisała Julia Walczak. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. "Ważne, że do przodu. Wyglądasz super", "Jestem dumna", "Pięknie, rośniesz w siłę", "I tak trzymaj, pozdrawiam", "Świetnie wyglądasz" - pisali.

Janja Lesar o relacji z Katarzyną Zillmann. Wspomniała o byłym partnerze. "Mam w sobie..."

Ostatnio Janja Lesar porozmawiała z Mateuszem Szymkowiakiem. W rozmowie dla portalu Świat Gwiazd zaznaczyła, że gdy tylko poczuła coś do Katarzyny Zillmann, powiedziała o tym byłemu już partnerowi. Mimo rozwijającej się relacji z wioślarką, utrzymuje kontakt z Krzysztofem Hulbojem. - Mam w sobie dużo miłości dla tej sytuacji, która się wydarzyła. A jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Na razie jesteśmy w dobrych relacjach. Dla mnie to niemożliwe, żeby nie mieć. Ja kocham wszystko, co mnie wiąże z nim. Dalej chciałabym z nim pracować i tańczyć przede wszystkim - podsumowała. Dodała, że w jej oczach Hulboj nadal pozostaje "wielkim człowiekiem".