Maciej Kubik, znany widzom z 11. edycji programu "Ślub od pierwszego wejrzenia", oraz Joanna Piłat, która brała udział w dziesiątym sezonie show, pojawili się razem w studiu "Dzień dobry TVN". Ich wspólny występ wywołał spore poruszenie, zwłaszcza że widzowie zaczęli spekulować na temat łączącej ich relacji. Uczestnicy postanowili rozwiać wszelkie wątpliwości i otwarcie opowiedzieli zarówno o swoich byłych związkach, jak i o obecnym życiu uczuciowym.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Maciej zdradził prawdę po rozstaniu z Karoliną

Maciej Kubik w programie śniadaniowym po raz kolejny odniósł się do swojej relacji z Karoliną Najduch, z którą wziął ślub w ramach eksperymentu telewizyjnego. Choć oboje bardzo starali się, by ich związek miał szansę przetrwać, ostatecznie nie udało im się zbudować trwałej relacji. Jak już wcześniej wyznał, przeszkodą okazały się różnice charakterów i temperamentów. Teraz potwierdził, że mimo rozstania nadal łączą ich poprawne relacje. - My weszliśmy z Karoliną bardzo głęboko w tę relację. Staraliśmy się zachowywać jak prawdziwy mąż i żona. (...) Możemy być dobrymi przyjaciółmi, ale nie możemy być w związku - wyznał Maciej w rozmowie z Marcinem Prokopem i Dorotą Wellman.

Jak zatem wygląda jego życie uczuciowe po rozstaniu z Karoliną? Maciej dał jasno do zrozumienia, że miłość zeszła u niego na dalszy plan. Aktualnie koncentruje się na pracy i rozwoju zawodowym, a od spraw sercowych potrzebuje chwilowego dystansu. Jak podkreślił, nie chce wchodzić w relacje pochopnie. - Ja nie.. ja zajmuję się pracą i potrzebuję troszeczkę takiego dystansu, ale to jest na pewno ważna rzecz w życiu człowieka... myślę, że lepiej do tych związków podchodzić na spokojnie, żeby znaleźć tę osobę, która nam odpowiada (...) a nie robić tego na siłę, bo to tylko może szkodzić - wyznał Maciej.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Joanna nie żałuje udziału w programie. Tak dziś mówi o relacji z Kamilem

Joanna Piłat również wróciła wspomnieniami do swojego udziału w programie. W "Ślubie od pierwszego wejrzenia" tworzyła parę z Kamilem. Choć ich małżeństwo zakończyło się rozwodem, dziś potrafią utrzymywać przyjazne kontakty. - My po prostu mamy o czym rozmawiać, lubimy się po prostu - przyznała. Joanna dodała, że wcześniejsze relacje były dla niej lekcją i obecnie znacznie dojrzalej podchodzi do tematu związków.