Sandra Kubicka 22 stycznia obchodzi 31.urodziny. Celebrytka świętuje ten czas wraz z bliskimi. Pokazała, jakie dostała życzenia z tej okazji. Jedna wiadomość wyjątkowo ją wzruszyła. Kubicka pokazała fanom jej treść, a także swoją reakcję.

Sandra Kubicka świętuje urodziny. Nie do wiary, jakie dostała życzenia

Sandra Kubicka pokazała życzenia, jakie dostała od bliskich. Jedne z nich wyjątkowo chwyciły ją za serce. "31 lat? Spokojnie, to tylko 18 z 13-letnim doświadczeniem! Niech ci się zawsze chce tak, jak ci się chce teraz - do życia, do zabawy (abyś o 3 w nocy, śmiała się, że 'nigdy więcej', a tydzień później robiła to samo) i do robienia głupot, które potem będziemy wspominać" - czytamy na zrzucie ekranu. To nie koniec. "Życzę ci, żebyś zawsze miała wokół siebie ludzi, którzy będą cię kochać za twoje wady, wspierać w szalonych pomysłach i odciągać od tych naprawdę głupich (albo przynajmniej będą je nagrywać). Niech ci się wszystko układa tak, żebyś nie musiała wybierać między rozsądkiem a szczęściem - tylko brała jedno i drugie. Niech świat dalej nie nadąża za tobą, bo jesteś dokładnie taka, jaka powinnaś być: nie do zatrzymania" - możemy przeczytać. Reakcja Kubickiej była jednoznaczna. Polały się łzy. "Dziękuję. Aż się popłakałam" - napisała.

Sandra Kubicka o życiu zawodowym. Pojawiły się kłopoty. "Najgorszy rok w życiu"

Pod koniec 2025 roku Sandra Kubicka przyznała, że nie był to najlepszy czas w jej życiu. "Były próby ratowania małżeństwa, potem poronienie, depresja i ataki paniki, które powróciły po latach z potrójną mocą. To był chyba szczerze mój najgorszy rok w życiu i jedyne, co chcę z niego pamiętać, to chwile z moim synem" - napisała. Wspomniała też o życiu zawodowym. W wywiadzie z magazynem "Glamour" Sandra Kubicka powiedziała, że jako przedsiębiorczyni mierzy się z licznymi problemami. Jednym z nich są nieustanne kontrole, które są efektem anonimowych skarg. ZOBACZ TEŻ: Sandra Kubicka przekazała niepokojące wieści. Jej syn wrócił chory. "Ma popękaną skórę na rączkach"