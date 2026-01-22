Michał Figurski trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szarm el-Szejk, w Egipcie. Ku zaskoczeniu wielu, zamiast narzekać, podzielił się swoją pozytywną opinią. Marmurowe wnętrza, złocone detale oraz profesjonalna obsługa bardzo mu się podobały.

Michał Figurski pokazał zdjęcia z SOR-u. Był w egipskim szpitalu

Michał Figurski od dawna otwarcie mówi o swoich problemach zdrowotnych, dlatego wizyty w placówkach medycznych nie są dla niego niczym nowym. Za każdym razem, gdy pojawiają się takie informacje, budzą duże zainteresowanie. Tym razem Figurski trafił do szpitala w zupełnie innych okolicznościach niż zwykle. Na zdjęciach oraz w opisie ujawnił, że znalazł się na SOR-ze w Szarm el-Szejk. Jak się okazało, eleganckie wnętrza i spokojna atmosfera wyraźnie zrobiły na nim duże wrażenie. "Lobby w marmurach i pozłacanych meblach, świetna organizacja i fachowy personel... na SOR w Sharm El Sheik! Shukran ktiri Habibi ou hamdullah! #egipskienoce #sör #złamasek" - napisał w mediach społecznościowych.

Michał Figurski o wylewie. Choroba bardzo go zmienila

Michał Figurski we wrześniu 2015 roku doznał wylewu. Wyszło na jaw, że była to konsekwencja źle leczonej cukrzycy typu I. Okazało się, że nieuniknione były także przeszczepy nerki i trzustki. Dziennikarz przyznał, że był to najgorszy okres w jego życiu. "Pamiętam, że kiedyś usłyszałem, że sławne osoby nie chorują. Bardzo mnie to zaintrygowało. Gdy zaczęły się moje problemy ze zdrowiem, postanowiłem mówić o nich głośno (...). I zupełnie nie chodziło mi o to, by udowadniać wszem wobec, że celebryci jednak chorują. Raczej o to, by pokazać, do czego może doprowadzić zaniedbywanie zdrowia i leczenie po cichu, a w zasadzie nieleczenie cukrzycy. Byłem tego najlepszym z najgorszych przykładów. Moje zdjęcia ze szpitala, kiedy byłem w bardzo ciężkim stanie, i tak wcześniej trafiły na okładki bulwarówek. Dopisywano do nich wiele nieprawdziwych historii" - wyznał Michał Figurski w rozmowie z Plejadą. ZOBACZ TEŻ: Michał Figurski u Kuby Wojewódzkiego. Koniec konfliktu? A skąd! "Uwielbia świnie podkładać"