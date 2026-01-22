Michał Figurski trafił na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szarm el-Szejk, w Egipcie. Ku zaskoczeniu wielu, zamiast narzekać, podzielił się swoją pozytywną opinią. Marmurowe wnętrza, złocone detale oraz profesjonalna obsługa bardzo mu się podobały.
Michał Figurski od dawna otwarcie mówi o swoich problemach zdrowotnych, dlatego wizyty w placówkach medycznych nie są dla niego niczym nowym. Za każdym razem, gdy pojawiają się takie informacje, budzą duże zainteresowanie. Tym razem Figurski trafił do szpitala w zupełnie innych okolicznościach niż zwykle. Na zdjęciach oraz w opisie ujawnił, że znalazł się na SOR-ze w Szarm el-Szejk. Jak się okazało, eleganckie wnętrza i spokojna atmosfera wyraźnie zrobiły na nim duże wrażenie. "Lobby w marmurach i pozłacanych meblach, świetna organizacja i fachowy personel... na SOR w Sharm El Sheik! Shukran ktiri Habibi ou hamdullah! #egipskienoce #sör #złamasek" - napisał w mediach społecznościowych.
Michał Figurski we wrześniu 2015 roku doznał wylewu. Wyszło na jaw, że była to konsekwencja źle leczonej cukrzycy typu I. Okazało się, że nieuniknione były także przeszczepy nerki i trzustki. Dziennikarz przyznał, że był to najgorszy okres w jego życiu. "Pamiętam, że kiedyś usłyszałem, że sławne osoby nie chorują. Bardzo mnie to zaintrygowało. Gdy zaczęły się moje problemy ze zdrowiem, postanowiłem mówić o nich głośno (...). I zupełnie nie chodziło mi o to, by udowadniać wszem wobec, że celebryci jednak chorują. Raczej o to, by pokazać, do czego może doprowadzić zaniedbywanie zdrowia i leczenie po cichu, a w zasadzie nieleczenie cukrzycy. Byłem tego najlepszym z najgorszych przykładów. Moje zdjęcia ze szpitala, kiedy byłem w bardzo ciężkim stanie, i tak wcześniej trafiły na okładki bulwarówek. Dopisywano do nich wiele nieprawdziwych historii" - wyznał Michał Figurski w rozmowie z Plejadą.