Sylwia Grzeszczak i Liber tworzyli jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Wierni fani byli w szoku, gdy w 2023 roku małżonkowie ogłosili, że po wspólnych dziewięciu latach zdecydowali się rozstać. Jak się jednak okazuje, mimo zakończenia związku, artyści wciąż się dogadują. Wokalistka postanowiła wyznać, jak dokładnie wyglądają jej relacje z dawnym ukochanym.

Sylwia Grzeszczak o relacjach z Liberem. To powiedziała wprost

Gdy Sylwia Grzeszczak i Liber ogłosili swój rozwód, fani byli w ogromnym szoku. "Decyzję o rozstaniu podjęliśmy już jakiś czas temu. Przyjaźnimy i szanujemy się! Nadal pomagamy sobie w pracy i wychodzimy wspólnie na scenę. (...) Przeżyliśmy razem wiele szczęśliwych lat. Jesteśmy rodzicami, mamy najwspanialszy skarb w życiu. Ukochaną i najważniejszą dla nas Bognę. To dla niej chcemy być najlepszą wersją siebie!" - przekazali w opublikowanym po rozstaniu oświadczeniu. W rozmowie z Radiem Eska w styczniu 2026 roku wokalistka wyznała, jak wygląda jej kontakt z byłym mężem. Powiedziała, że nigdy nie chciała wprowadzać w ich relację negatywnych emocji.

"Nigdy nie chciałam toczyć jakiegoś boju. Zawsze przerażało mnie to, że ktoś na kogoś szczuje. Wolałam zajmować się swoją pracą. Ludzie reagują bardzo emocjonalnie. Widzą, że mimo rozwodu można wejść na scenę, szanować się i po prostu dobrze wykonywać swoją robotę" - stwierdziła. Grzeszczak wspomniała też o wspólnych piosenkach. "Nie wyobrażam sobie, żeby utwory, które były częścią mojej kariery, nagle miały zniknąć z powodu prywatnych pobudek" - skwitowała.

Sylwia Grzeszczak i Liber nadal są powiązani zawodowo. Wystąpili razem na scenie

Pod koniec 2025 roku Liber pojawił się na koncercie Sylwii Grzeszczak w Ergo Arenie. Byli małżonkowie zaprezentowali licznie zgromadzonej publiczności utwór "Dobre myśli". Internauci, którzy nie kryli zaskoczenia wspólny występem gwiazd, komentowali później, że doceniają to, iż artyści zachowują profesjonalizm nawet po rozstaniu. "Fajnie, że po rozwodzie mają taki kontakt i umieją ze sobą pracować", "Jaką oni mają fajną relację!", "Szacun dla nich, ludzie z klasą" - pisali fani pary w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: Liber prosto z mostu o Grzeszczak. "To powinno wszystko wyjaśnić"