Plotki o tym, że Katy Perry i Justin Trudeau się spotykają, pojawiły się w lipcu zeszłego roku. Wówczas piosenkarka i były premier Kanady zostali przyłapani na kolacji w restauracji w Montrealu. Para zdecydowała się na ujawnienie relacji i dziś chętnie pokazują się razem w miejscach publicznych. Tym razem mogliśmy ich zobaczyć w Davos, gdzie uczestniczyli w Światowym Forum Ekonomicznym. To ich pierwsze wspólne wyjście w 2026 roku.

Katy Perry i Justin Trudeau pokazali się razem. Piosenkarka wsparła ukochanego

Para brylowała na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos w Szwajcarii. Pojawili się razem, uśmiechając się i trzymając za dłonie. To tam Justin Trudeau miał okazję wygłosić przemówienie. Katy Perry zaprezentowała się na wydarzeniu w beżowym komplecie - spódniczce i kardiganie z czarnymi guzikami. Jej ukochany postawił na klasyczny, granatowy garnitur. - 80 lat stabilności i dobrobytu, jakie świat widział od zakończenia koszmaru II wojny światowej, dobiegło końca - mówił były premier Kanady. Z pierwszego rzędu obserwowała go wówczas ukochana. - Ta era dobiegła końca. Znajdujemy się teraz w okresie przejściowym, w którym tworzymy nowy świat, w którym żyjemy - dodał Trudeau.

Katy Perry dzieli się wspomnieniami. Spotkała się na świątecznej kolacji z byłym partnerem

7 stycznia na Instagramie Katy Perry pojawiła się karuzela ze zdjęciami. Piosenkarka podzieliła się z fanami tym, jak upłynęły jej święta i sylwester. Kadry ukazują m.in. bliskich gwiazdy pochłoniętych wspólną grą przy stole, rodzinny wypad na łyżwy czy zdjęcie udekorowanej choinki. Wokalistka opublikowała również ujęcie, na którym widać jej dłoń i małą, dziecięcą rączkę - z pewnością należącą do jej córki Daisy - prezentujące ręcznie wykonane świąteczne ozdoby. Nie zabrakło oczywiście kadrów z Justinem Trudeau. Co ciekawe, gwiazda miała okazję spotkać się na świątecznej kolacji z byłym partnerem Orlando Bloomem. Na zdjęciu widać nakryty stół i wizytówki z imionami Katy, Daisy, Orlando, a także Flynna, syna aktora i jego byłej żony Mirandy Kerr.