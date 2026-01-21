Janja Lesar ma za sobą wiele edycji "Tańca z gwiazdami", ale ostatnia, jubileuszowa była przełomem dla jej sfery prywatnej i kariery. Tancerka nawiązała bliską relację z Katarzyną Zillmann, która była jej partnerką na parkiecie. Lesar zdecydowała się także zakończyć 22-letni związek z Krzysztofem Hulbojem. W rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla Świata Gwiazd opowiedziała o tym momencie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zillmann tak mówiła o Lesar przed końcem programu

Janja Lesar ze szczerością o byłym. Tak powiedziała mu o Katarzynie Zillman

Tancerka nie chciała niczego ukrywać przed Krzysztofem Hulbojem. - A jak na sali zaczęło się tlić uczucie między tobą a Kasią, powiedziałaś Krzysztofowi? - zapytał Lesar Szymkowiak. - Tak, od razu - zaznaczyła w rozmowie. Podczas wywiadu została zapytana również o to, jak były partner zniósł wieść o zakończeniu relacji. - To było przerażające - powiedziała wprost Lesar. Liczyła jednak na to, że tancerz zrozumie jej decyzję. Czuła, że rozwijająca się znajomość z Zillmann "zagraża" poprzedniemu już związkowi i chciała być uczciwa wobec Hulboja.

Lesar zaznaczyła, ze w poprzednim związku była bardzo szczęśliwa. - Byłam w bardzo szczęśliwym związku. Bardzo harmonijnym, spokojnym, wyważonym. Dużo nas łączyło. Miałam partnera idealnego, który dawał mi dużo przestrzeni, mogłam się rozwijać tam, gdzie chciałam. Nie miałam zahamowań z jego strony - wyznała.

To nie wszystko, co padło na temat podejścia Lesar do byłego partnera. Nie wyobrażała sobie żyć w kłamstwie. - Ma prawo wiedzieć pierwszy, jakkolwiek to się rozwinie czy nie rozwinie. Ale jak masz relację nie tylko romantyczną, ale też przyjacielską i czujesz, że chciałbyś coś wyeksplorować albo wyrazić, wydaje mi się, że partner jest osobą, która to zniesie - wspominała.

Janja Lesar postawiła na Katarzynę Zillman, ale nie wymazała eks ze swojego życia

Janja Lesar przyznała, że mimo rozwijającej się relacji z wioślarką ma dobre relacje z byłym partnerem. Z czułością i szacunkiem opowiedziała, dlaczego. - Mam w sobie dużo miłości dla tej sytuacji, która się wydarzyła. A jak będzie w przyszłości, zobaczymy. Na razie jesteśmy w dobrych relacjach. Dla mnie to niemożliwie, żeby nie mieć. Ja kocham wszystko, co mnie wiąże z nim. Dalej chciałabym z nim pracować i tańczyć przede wszystkim - podsumowała. W jej oczach Hulboj nadal pozostaje "wielkim człowiekiem".