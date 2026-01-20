Dawid Narożny i Magdalena Narożna poznali się w zespole Piękni i Młodzi, gdzie oprócz muzyki połączyło ich również uczucie. Ich małżeństwo trwało siedem lat, jednak zakończyło się rozwodem, a konflikt między byłymi małżonkami wciąż jest obecny w mediach. Teraz Narożny po raz pierwszy opowiedział o kulisach rozstania i ujawnił nowe szczegóły na temat relacji.

Zobacz wideo Magda Narożna o ślubie z Krzysztofem Byniakiem. "Czekam aż moja córka skończy 18 lat" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Dawid Narożny przerwał milczenie w sprawie rozwodu z Magdaleną Narożną. "Zostałem zdradzony"

Zespół Piękni i Młodzi powstał w 2010 roku, ale przełomowym momentem dla grupy był udział w programie "Must be the Music", który przyniósł im popularność w całej Polsce. Po siedmiu latach małżeństwa Magda i Dawid postanowili się rozstać, a ich drogi rozeszły się także w sferze muzycznej. Przez długi czas sądzono, że rozpad małżeństwa wynikał z nowych związków obojga. Narożny jednak zapewnia, że nowa miłość nie była powodem rozstania. - Do tej pory mojej żonie ludzie wytykają, że to ona była przyczyną, że moje pierwsze małżeństwo się rozpadło. Otóż nie ma takiej możliwości, dlatego że tak naprawdę poznałem Asię dopiero siedem miesięcy po rozstaniu z moją pierwszą żoną. […] - wyznał Narożny w podcaście "Mój świat". Warto dodać, że wokalista zawarł związek małżeński z Joanną w 2021 roku i razem wychowują syna Marcela. To jednak nie koniec, bo Narożny dodał, że podczas pierwszego małżeństwa został zdradzony.

Tak, zostałem. Mam nadzieję, że niektórym to uświadomi pewne rzeczy, że w końcu niektórzy przestaną się czepiać mojej żony. Ona nie miała czego rozbijać. Tego małżeństwa w maju nie było już tak naprawdę kilka ładnych miesięcy

- wyjaśnił.

Magdalena Narożna planuje kameralny ślub

Magdalena Narożna również ułożyła sobie życie prywatne. Jej partnerem jest przedsiębiorca z Podlasia, Krzysztof Byniak. Para jest już zaręczona, a gwiazda planuje kameralny ślub. - Cały czas myślimy, ale na pewno to nie będzie ślub medialny. […] Nikt nie będzie o tym wiedział, pod warunkiem, że ktoś z gości się nie wystrzela, ale mam nadzieję, nie. Ja mam fajnych gości. Będę miała samą rodzinę. Nikt nie musi wiedzieć, kiedy kupuję sukienkę, a może projektant przyjedzie do mnie do domu. Uważam, że takie ceremonie powinny być bardzo intymne. Nie wyobrażam sobie żeby w miejscu, gdzie biorę ślub pojawiło się paparazzi - mówiła Narożna w rozmowie z Kozaczkiem.