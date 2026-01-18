Marcin Gortat jest legendą polskiej koszykówki. Zakończył karierę w 2020 roku, ale do dziś wielu interesuje się jego życiem - choć on sam nie jest wylewny jeśli chodzi o prywatę. Wielu było zaskoczonych, gdy w 2021 roku zawodnik zdecydował się zawrzeć związek małżeński z Żanetą Stanisławską. Para postanowiła wziąć ślub w tajemnicy, a prawda o ceremonii wyszła na jaw później. Niewielu wiedziało, że żona jest starsza od Gortata.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Gortat odpowiada na zaczepki Mameda Chalidowa! "On jest mistrzem"

Żona Marcina Gortata jest od niego starsza. Ile lat ich dzieli?

Mimo że koszykarz niechętnie mówi o życiu prywatnym, na Instagramie co jakiś czas pojawiają się jego zdjęcia z małżonką. 5 kwietnia 2023 roku 39-letni wówczas Gortat postanowił złożyć życzenia ukochanej, która świętowała okrągłe, 40. urodziny. Przy okazji koszykarz zdradził, że Stanisławska jest od niego starsza. "40, ale myśli jak 30, a wygląda jak wczesna 20. Ja następny (czyli za rok). Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu Żaneto. Jestem wielkim szczęściarzem" - napisał. Z tych słów można było łatwo wywnioskować, że żona jest starsza od sportowca o rok. Stanisławska skomentowała żartobliwie post: "O nie, teraz się wydało".

W "Dzień dobry TVN" Gortat podkreślił, że żona jest dla niego ideałem. - Żaneta jest kobietą, która jest idealna dla mnie. Wypełnia mnie w wielu elementach, w których była pustka. Był też odpowiedni czas, kiedy byłem na końcu kariery i wiedziałem, że nie będę grał już w koszykówkę. Zdałem sobie sprawę, że to jest ten moment, by założyć rodzinę. To idealnie zbiegło się w czasie z tym, że poznałem Żanetę i pobraliśmy się - mówił sportowiec.

Marcin Gortat i Żaneta Stanisławska doczekali się syna!

18 stycznia na profilu koszykarza na Instagramie pojawiło się zdjęcie, które oznaczało, że syn małżonków pojawił się na świecie. "Marcin Gortat Junior już przybył" - napisał sportowiec, wstawiając przy tym czarno-białą fotografię z ręką syna. Zawodnik nie ukrywał, że wyczekiwał na dziecko. - Czuję się fenomenalnie. Myślę, że był to brakujący puzzel w mojej układance życiowej. Dziecko dla mnie jest jak rzucenie szóstki w Lotto - stwierdził Marcin Gortat przy okazji wizyty w studiu "Pytaniu na śniadanie". - Cieszę się, że będzie syn -dodał wówczas.