Marcin Gortat jest legendą polskiej koszykówki. Zakończył karierę w 2020 roku, ale do dziś wielu interesuje się jego życiem - choć on sam nie jest wylewny jeśli chodzi o prywatę. Wielu było zaskoczonych, gdy w 2021 roku zawodnik zdecydował się zawrzeć związek małżeński z Żanetą Stanisławską. Para postanowiła wziąć ślub w tajemnicy, a prawda o ceremonii wyszła na jaw później. Niewielu wiedziało, że żona jest starsza od Gortata.
Mimo że koszykarz niechętnie mówi o życiu prywatnym, na Instagramie co jakiś czas pojawiają się jego zdjęcia z małżonką. 5 kwietnia 2023 roku 39-letni wówczas Gortat postanowił złożyć życzenia ukochanej, która świętowała okrągłe, 40. urodziny. Przy okazji koszykarz zdradził, że Stanisławska jest od niego starsza. "40, ale myśli jak 30, a wygląda jak wczesna 20. Ja następny (czyli za rok). Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu Żaneto. Jestem wielkim szczęściarzem" - napisał. Z tych słów można było łatwo wywnioskować, że żona jest starsza od sportowca o rok. Stanisławska skomentowała żartobliwie post: "O nie, teraz się wydało".
W "Dzień dobry TVN" Gortat podkreślił, że żona jest dla niego ideałem. - Żaneta jest kobietą, która jest idealna dla mnie. Wypełnia mnie w wielu elementach, w których była pustka. Był też odpowiedni czas, kiedy byłem na końcu kariery i wiedziałem, że nie będę grał już w koszykówkę. Zdałem sobie sprawę, że to jest ten moment, by założyć rodzinę. To idealnie zbiegło się w czasie z tym, że poznałem Żanetę i pobraliśmy się - mówił sportowiec.
18 stycznia na profilu koszykarza na Instagramie pojawiło się zdjęcie, które oznaczało, że syn małżonków pojawił się na świecie. "Marcin Gortat Junior już przybył" - napisał sportowiec, wstawiając przy tym czarno-białą fotografię z ręką syna. Zawodnik nie ukrywał, że wyczekiwał na dziecko. - Czuję się fenomenalnie. Myślę, że był to brakujący puzzel w mojej układance życiowej. Dziecko dla mnie jest jak rzucenie szóstki w Lotto - stwierdził Marcin Gortat przy okazji wizyty w studiu "Pytaniu na śniadanie". - Cieszę się, że będzie syn -dodał wówczas.