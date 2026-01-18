Wiśniewska przerwała ciszę ws. kryzysu w małżeństwie. "Nie umiem udawać"

Pola Wiśniewska i Michał Wiśniewski jeszcze niedawno uchodzili za jeden z najbardziej gorących duetów polskiego show-biznesu. Publikowali ze sobą zdjęcia i chętnie udzielali wywiadów. Niedawno jednak ujawnili, że ich małżeństwo przechodzi trudny okres. Sam Wiśniewski stwierdził, że "ma nadzieję, że ich związek przetrwa, ale nie jest to oczywista oczywistość". Teraz Pola postanowiła podzielić się swoimi odczuciami.

REKLAMA

Zobacz wideo Ania Świątczak o Michale Wiśniewskim. "Najpierw czuć jego perfumy, potem wchodzi on" [materiał wydawcy kobieta.gazeta.pl]

Pola Wiśniewska o kryzysie w małżeństwie. "Jest mi wystarczająco ciężko"

Pola Wiśniewska ostatnio zorganizowała na Instagramie sesję Q&A. Jeden z fanów spytał ją, dlaczego w ostatnim czasie jest mniej aktywna w mediach społecznościowych. "Nie umiem udawać, że jest super, kiedy nie jest. Dużo w prawdziwym życiu się dzieje, więc brakuje mi zasobów, by być tutaj. Po prostu" - wyznała żona Wiśniewskiego. Wiśniewska zaapelowała również, by nie pytać jej więcej o małżeństwo, kryzys czy plotki. "Już bez tego jest mi wystarczająco ciężko" - przyznała w kolejnej relacji, prosząc o zrozumienie. "Rozumiem ciekawość i poruszenie, ale proszę, nie pytajcie mnie o Michała, o nasze małżeństwo, o kryzys, plotki" - dodała.

Jak ujawnili Wiśniewscy, główną przyczyną napięć w związku stała się budowa domu, która pochłania większość czasu muzyka. W rozmowie z psychologiem, której zapis trafił niedawno na YouTube Michała Wiśniewskiego, Pola przyznała, że projekt budowy okazał się znacznie bardziej wymagający, niż się spodziewali. - Wiedziałam, że to będzie angażujący projekt, ale nie spodziewałam się, że koszty będą tak ogromne. Praktycznie nie będziemy się widywać lub w niewielkim stopniu - powiedziała. Para mówiła także o tym, jak różne wizje dotyczące przyszłości zaczęły się rozjeżdżać. Michał zaproponował, by Pola z dziećmi wyjechała na wakacje, licząc, że pomoże to rozładować napięcie. Jednak Pola szybko to skomentowała. - To nie jest rozwiązanie - odparła.

Życie uczuciowe Michała Wiśniewskiego. Pięć małżeństw i sześcioro dzieci

Lider zespołu Ich Troje ma za sobą pięć małżeństw i sześcioro dzieci. Jego pierwszą żoną była Magda Femme, z którą spędził pięć lat. Kolejnym ważnym związkiem była Mandaryna, z którą ma dwoje dzieci: Xaviera i Fabienne. W latach 2006-2011 Wiśniewski był mężem Anny Świątczak, z którą także ma dwójkę pociech, Etiennette i Vivienne. Następnie, w 2012 roku, poślubił Dominikę Tajner, ale ich małżeństwo zakończyło się rozwodem w 2019 roku. Jeszcze tego samego roku Wiśniewski związał się z młodszą o 13 lat Polą.