Szymon Majewski związał karierę zawodową z polskimi mediami. Dziennikarz poza telewizją kocha świat radia i podcastów, do którego zaprosił ukochaną. Razem z żoną zapowiedzieli wyjątkowy projekt, który już zbiera zachwyty fanów. Jesteście ciekawi, o czym poinformowali media małżonkowie?

Szymon Majewski z żoną. Zapowiedzieli wspólny projekt

Zakochani zapowiedzieli wspólny odcinek podcastu, dzięki któremu możemy ich lepiej poznać. "Dziś w "Proszę ja ciebie" Madzię proszę do odcinka. Pytanie: dlaczego zostawiła w kuchni serek?" - czytamy w opisie posta na Instagramie 16 stycznia. Tego samego dnia odbyła się premiera epizodu. Para zapozowała przy tym do zdjęcia przytulając się, czym zaskoczyła i ucieszyła internautów. Pod tym wpisem nie brakuje ciepłych słów od tych, którzy zdążyli już wysłuchać rozmowy Majewskich.

"Madzia. Co za wspaniała kobieta! Uwielbiam z całych sił! Ten głos, lekkość, subtelność, czyste piękno! Ślę pozdrowienia!", "Kolejny ciekawy odcinek z panią Madzią. Głos jak najbardziej radiowy", "Pani Magda ma cudowny głos", "To musi być wielka miłość" - czytamy w komentarzach.

Tak Szymon Majewski poznał się z żoną. "Byłem zakochany już po godzinie"

Małżonkowie poznali się w 1989 roku, jeszcze za czasów szkolnych. Jak się okazało, miała to być miłość od pierwszego wejrzenia. - Byłem zakochany tak bardzo, że mogłem nie jeść, nie pić, a nawet przestać oddychać. Miała na imię Magda. Właściwie byłem zakochany już po godzinie, ale nie chciałem jej tego mówić, żeby nie wyjść na psychopatę - przyznał w rozmowie z portalem Aleteia Majewski. Pierwsze spotkanie pary również należało do ciekawych. - Spóźniła się na lekcję i usiadła obok mnie, myśląc, że jestem dziewczyną, bo miałem długie włosy. Przewijała ołówkiem kasetę Siouxsie and the Banshees. Mówię, że to moja muza, a ona się zorientowała, że jestem chłopakiem. Natychmiast się we mnie zakochała. Po tygodniu byliśmy razem i jesteśmy do tej pory - opowiedział dziennikarz w "Dzień dobry TVN".