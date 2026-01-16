Ashton Kutcher i Demi Moore przez lata uchodzili za jedną z bardziej popularnych par w międzynarodowym show-biznesie. Mimo 15-letniej różnicy wieku znaleźli wspólną nić porozumienia i narodziło się między nimi ogromne uczucie. Poznali się w 2003 roku, a dwa lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Związek nie przetrwał jednak próby czasu i w 2011 roku para się rozstała. Rozwód uzyskali dwa lata później. Rozstanie przebiegło jednak w atmosferze skandalu, ale wygląda na to, że ostatnio ich kontakty uległy polepszeniu. W jednym z wywiadów Ashton Kutcher pochwalił byłą żonę i wypowiedział się o niej w samych superlatywach. Chodziło o jej niedawne sukcesy filmowe. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn o związkach partnerskich. "Katoprawica wprowadziła swoje terminy"

Ashton Kutcher rozprawia o byłej żonie. Nie do wiary, jak skwitował Demi Moore

Ashton Kutcher wyraził uznanie dla aktorskiej pracy Demi Moore w filmie "Substancja", który ukazuje mroczne strony Hollywood. W produkcji Moore wciela się w rolę podstarzałej prezenterki, która za wszelką cenę usiłuje zachować młodość. Mimo że Ashton Kutcher rzadko odnosi się publicznie do zawodowych poczynań Demi Moore, tym razem zrobił wyjątek. Wygląda na to, że jej rola bardzo przypadła mu do gustu, bo z jego ust padły same komplementy. "Oczywiście występ przyniósł Demi niezwykłe uznanie. Jestem z niej bardzo dumny, dała czadu" - cytuje jego słowa serwis People.

Ashton Kutcher po raz pierwszy u boku Mili Kunis od lat. Tak się zaprezentowali

Po rozstaniu z Demi Moore Ashton Kutcher związał się z Milą Kunis. Para zaczęła spotykać się w 2012 roku, a trzy lata później podjęli decyzję o ślubie. Doczekali się też dwójki dzieci - obecnie 11-letniej córki Wyatt Isabelle oraz dziewięcioletniego syna Dimitriego Portwooda. Swego czasu zagraniczne media donosiły jednak o małżeńskim kryzysie. Para przestała się też publicznie wspólnie pokazywać, co jeszcze bardziej podsycało te plotki, aż do tegorocznych Złotych Globów. Było to ich pierwsze wspólne pojawienie się na czerwonym dywanie od 2022 roku. Oboje zaprezentowali się w eleganckich kreacjach, on miał na sobie czarny smoking, a ona postawiła na białą, rozkloszowaną suknię z odkrytymi plecami. Zajrzyjcie do naszej galerii i sami zobaczcie, jak się prezentowali!