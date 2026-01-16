Anna Lewandowska i Robert Lewandowski tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Małżonkowie stanęli na ślubnym kobiercu w 2013 roku i na przestrzeni lat doczekali się narodzin dwóch córek. Mało kto przy tym wie, że tuż przed poznaniem piłkarza Lewandowska zakończyła kilkuletnią relację z poprzednim partnerem. Wiadomo, czym obecnie zajmuje się jej dawna miłość.

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska była zbuntowaną nastolatką. "Całe życie walczyłam"

To on był pierwszą miłością Anny Lewandowskiej. Artur również działa w świecie sportu

Lewandowscy poznali się podczas obozu sportowego w 2007 roku. Jak się okazało, 19-letnia wówczas Anna, kilka tygodni wcześniej zakończyła związek z Arturem - mężczyzną, z którym podobno spotykała się przez całe liceum. - Ze względu na szacunek do Ani nie chciałbym opowiadać o naszym związku - skomentował niegdyś były partner gwiazdy w rozmowie z Pudelkiem.

Redakcja ustaliła jednak, że Artur również jest związany ze światem sportu. Od kilku lat jest trenerem personalnym, choć zdobywał doświadczenie także w judo, piłce nożnej oraz sportach walki i siłowych. Co ciekawe, na tym nie kończą się jego zainteresowania. Były partner Lewandowskiej spełniał się także w roli m.in. asystenta operatora dźwięku przy dużych produkcjach filmowych. Sama trenerka wyznała w jednym z wywiadów, że właśnie przez jego pracę spotkali się przypadkowo po latach. - Kilka lat temu spotkaliśmy się na planie, bo gdzieś pracował na planie zdjęciowym, ale nie, nie mamy kontaktu - wyznała Lewandowska u Kuby Wojewódzkiego.

Anna Lewandowska robiła wszystko dla męża. Teraz tak o tym mówi

Choć małżeństwo Lewandowskich wydaje się idealne, to, jak w przypadku każdej relacji, ma także cienie. W nowym wywiadzie dla "Twojego Stylu" żona piłkarza otworzyła się na temat stawiania swojego życia na pierwszym miejscu. "Od kiedy mieszkam w Barcelonie, żyję bardziej swoim życiem. Dawniej robiłam wiele rzeczy z myślą o Robercie, kończyłam studia dietetyczne dla Roberta, czytałam książki, żeby się dowiedzieć, jak jeszcze mogę mu pomóc. Nie przestałam go wspierać, ale poszłam po swoje" - wyznała Lewandowska. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Anna Lewandowska latami robiła wszystko dla męża. Powiedziała dość. Takiego wyznania jeszcze nie było".