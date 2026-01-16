Powrót na stronę główną

Anna Lewandowska jest w szczęśliwym związku z Robertem Lewandowskim. Mało kto wie, że krótko przed poznaniem przyszłego męża zakończyła kilkuletnią relację.
Anna Lewandowska i Robert Lewandowski tworzą jedną z najpopularniejszych par w polskim show-biznesie. Małżonkowie stanęli na ślubnym kobiercu w 2013 roku i na przestrzeni lat doczekali się narodzin dwóch córek. Mało kto przy tym wie, że tuż przed poznaniem piłkarza Lewandowska zakończyła kilkuletnią relację z poprzednim partnerem. Wiadomo, czym obecnie zajmuje się jej dawna miłość.

To on był pierwszą miłością Anny Lewandowskiej. Artur również działa w świecie sportu

Lewandowscy poznali się podczas obozu sportowego w 2007 roku. Jak się okazało, 19-letnia wówczas Anna, kilka tygodni wcześniej zakończyła związek z Arturem - mężczyzną, z którym podobno spotykała się przez całe liceum. - Ze względu na szacunek do Ani nie chciałbym opowiadać o naszym związku - skomentował niegdyś były partner gwiazdy w rozmowie z Pudelkiem

Redakcja ustaliła jednak, że Artur również jest związany ze światem sportu. Od kilku lat jest trenerem personalnym, choć zdobywał doświadczenie także w judo, piłce nożnej oraz sportach walki i siłowych. Co ciekawe, na tym nie kończą się jego zainteresowania. Były partner Lewandowskiej spełniał się także w roli m.in. asystenta operatora dźwięku przy dużych produkcjach filmowych. Sama trenerka wyznała w jednym z wywiadów, że właśnie przez jego pracę spotkali się przypadkowo po latach. - Kilka lat temu spotkaliśmy się na planie, bo gdzieś pracował na planie zdjęciowym, ale nie, nie mamy kontaktu - wyznała Lewandowska u Kuby Wojewódzkiego.

Anna Lewandowska robiła wszystko dla męża. Teraz tak o tym mówi

Choć małżeństwo Lewandowskich wydaje się idealne, to, jak w przypadku każdej relacji, ma także cienie. W nowym wywiadzie dla "Twojego Stylu" żona piłkarza otworzyła się na temat stawiania swojego życia na pierwszym miejscu. "Od kiedy mieszkam w Barcelonie, żyję bardziej swoim życiem. Dawniej robiłam wiele rzeczy z myślą o Robercie, kończyłam studia dietetyczne dla Roberta, czytałam książki, żeby się dowiedzieć, jak jeszcze mogę mu pomóc. Nie przestałam go wspierać, ale poszłam po swoje" - wyznała Lewandowska. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Anna Lewandowska latami robiła wszystko dla męża. Powiedziała dość. Takiego wyznania jeszcze nie było".

