Przed laty Piotr Adamski zasłynął jako "polski hydraulik". Zdjęcie, które miało za zadanie wypromować Polskę wśród zagranicznych turystów, otworzyło przed nim drzwi do kariery w modelingu. Dziś jego głównym zajęciem jest jednak coś innego, a modelem bywa tylko dorywczo. Ostatnio Adamski zaprosił kamery do siebie i pokazał widzom "Pytania na śniadanie" swoją codzienność. W programie wystąpiła też ukochana modela. W pewnym momencie dziennikarka zadała parze pytanie, po którym nastała niezręczna cisza.

"Polski hydraulik" pochwalił się ukochaną w telewizji. Dziennikarka zaskoczyła go pytaniem o zaręczyny

W wydaniu "Pytania na śniadanie" z 16 stycznia pojawił się Piotr Adamski. Model, który przed laty cieszył się ogromną popularnością, opowiedział o swojej codzienności. Pomimo iż modeling nie jest już jego głównym zajęciem, nadal zdarza mu się pozować. Przed kamerami zdradził, jak obecnie zarabia na życie. - 20 lat zajmuje się pośrednictwem finansowym, a dodatkowo odpaliłem coś takiego, że możesz zamówić wszystko, co potrzebujesz do domu np. płyn do naczyń - opowiadał o swoich aktualnych przedsięwzięciach.

Adamski zdradził także, że jego serce jest zajęte. W programie wystąpiła partnerka modela Iga. Zakochani są razem już od pięciu lat. Kobieta prowadzi własne spa, w którym oferuje głównie zabiegi przeznaczone dla skóry głowy i włosów. Przed kamerami wykonała jeden z nich swojemu wybrankowi. Dziennikarka "Pytania na śniadanie" wykorzystała fakt "unieruchomienia" Adamskiego postanowiła zadać mu niewygodne pytanie. Katarzyna Burzyńska-Sychowicz dopytywała modela o zaręczyny. - Gdzie pierścionek? - chciała wiedzieć prezenterka. Odpowiedź na pytanie wyraźnie nurtowała także ukochaną "polskiego hydraulika". Zaskoczony Piotr próbował wybrnąć z sytuacji.

To przecież sukces, pięć lat związku. To formalności

- stwierdził zmieszany.

Ukochana "polskiego hydraulika" opowiedziała o początkach znajomości

Zakochani ujawnili też, jak się poznali. Iga zdradziła, że przed laty doznała urazu nogi. Zamieściła więc w mediach społecznościowych ogłoszenie, że poszukuje kul, które ułatwią jej poruszanie. Piotr był jedynym, który odpowiedział na jej wiadomość. - Przyjechał z kulami i już został - żartowała wybranka Adamskiego. Na koniec rozmowy Burzyńska-Sychowicz zapytała parę, czego jej życzyć. - Wytrwałości - odpowiedzieli unisono partnerzy.