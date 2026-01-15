Roksana Węgiel i Kevin Mglej tworzą duet prywatnie i zawodowo. Są małżeństwem i poza tym ich drogi przecinają się także na płaszczyźnie zawodowej, gdzie razem podejmują kluczowe dla kariery wokalistki decyzje. W życiu prywatnym uwagę skupiają na młodym Williamie, który jest synem Mgleja z poprzedniego związku.

Zobacz wideo Zapytaliśmy Węgiel o udane małżeństwo

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wyznali prawdę o Williamie. Piękne słowa

Zakochani zaangażowali się w projekt "Miss Moxy. Kocia ekipa", w którym można usłyszeć głos nie tylko wokalistki, ale i jej męża. Film familijny z pewnością przypadnie do gustu najmłodszym, do których zalicza się syn Kevina Mgleja. Okazuje się, że chłopiec był jednym z powodów, dla których znany duet przyjął tę propozycję zawodową. Przy okazji Mglej wyjawił, że William nazywa Węgiel "ciocią". - Z mojej perspektywy to się fajnie zbiegło z czasem. Oglądaliśmy akurat jeden z innych dubbingów z moim synem i jej braćmi, tak fajnie reagowali: "o, ale ekstra, bo ciocia, bo siostra" - ujawnił Kevin Mglej w rozmowie z eska.pl. Wygląda więc na to, że Roxie ma z pasierbem bardzo dobre relacje.

Roksana Węgiel jakiś czas temu wyjawiła, że nie będzie ujawniała w mediach społecznościowych wizerunku pasierba. - Nie pokazuję w mediach wizerunku dziecka Kevina, więc jak już widzicie twarz jakiegoś dziecka, to jest mojego brata - powiedziała do kamery Kozaczka.

Roksana Węgiel i Kevin Mglej są razem od lat. Gwiazda nie ukrywa, że zdarzają się napięcia

Fani wokalistki cenią ją za szczerość. I tak jest w przypadku relacji z Mglejem - Węgiel w rozmowie z nami z maja 2025 roku nie ukrywała, że zgadza się z mężem na każdej płaszczyźnie. - Kevin to jest mój najlepszy przyjaciel. Wiadomo, że po jakimś czasie to zauroczenie znika i zaczyna się prawdziwa miłość, która nie zawsze jest łatwa, piękna, kolorowa. Ale jak się przyjaźnicie, to to zawsze przetrwa - zaczęła gwiazda. Wtem wspomniała o nieporozumieniach. - Zgrzyty czasami są, szczególnie w kwestiach zawodowych, bo czasami nasze zdania są odmienne. Aczkolwiek nie wpływa to w żaden sposób na naszą relację, oddzielamy te strefy - uzupełniła.