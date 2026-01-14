Michał Wiśniewski poślubił Polę w 2020 roku. Para doczekała się wspólnie dwójki dzieci - Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Wybranka serca muzyka ma również czworo dzieci z poprzednich związków. Małżonkowie wzięli się za budowę wielkiego domu w 2023 roku w miejscowości Łoś pod Warszawą. Nieruchomość, która nie jest jeszcze skończona, miała być dla Wiśniewskich spełnieniem marzeń. Wyszło na jaw, że doprowadziła do problemów.

Problemy w związku Poli i Michała Wiśniewskim. Wszystko przez budowany dom

Na kanale Michała Wiśniewskiego na YouTube pojawił się zapis z panelu dyskusyjnego, który prowadzony był przez psychologa. To właśnie tam małżonkowie przyznali, że budowa domu to wyzwanie dla ich relacji. Pola wyjawiła, że w pojawiły się różne wizje oraz oczekiwania, które po drodze się "rozjeżdżają". - Wiedziałam, że to będzie angażujący projekt, ale nie spodziewałam się, że koszty będą tak ogromne. Praktycznie nie będziemy się widywać lub w niewielkim stopniu - mówiła. Budowa przytłoczyła również muzyka. - Nie mam innego wyboru, jak założyć klapki i iść do przodu. Moją dewizą jest realizować plany. Staram się nie angażować emocji. (...) Straciłem w życiu lokale, wszystko. Był etap, gdy zaczynałem od nowa - dowiadujemy się.

Zakochani przyznali, że ich związek przechodzi trudny okres. Wiśniewski chciał wysłać żonę z dziećmi na wakacje. - To nie jest rozwiązanie - skwitowała tę kwestię Pola. Muzyk postanowił jednak postawić sprawę jasno. - Ja mogę pościemniać, że dla ciebie wszystko w każdej chwili. Odwołam koncerty, pojedziemy razem. Ale ja nie mam tylko tych dwóch dzieci. Mam szóstkę własnych. To, że są dorosłe, nie znaczy, że nie potrzebują pomocy. Rodzicem jest się do końca życia - stwierdził wokalistka.

Michał Wiśniewski szuka asystentki. Takie ma co do niej wymagania

Michał Wiśniewski wykorzystał zasięgi na Instagramie, by poszukać asystentki. Na relacji pojawiło się ogłoszenie o pracę. Okazuje się, że muzyk poszukuje osoby do pracy w swoim teamie i rekrutuje na stanowisko asystenta lub asystentki. Do zadań przyszłego pracownika należałoby m.in.: prowadzenie kalendarza, układanie grafiku, zarządzanie korespondencją, planowanie faktur oraz dbanie o wizerunek gwiazdora. Michał Wiśniewski zapewnia, że praca, którą oferuje, nie będzie nudna, a asystent lub asystentka musi być gotowy do częstych wyjazdów i posiadać prawo jazdy kat. B.