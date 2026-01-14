Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke zakończyli małżeństwo w 2023 roku po sześciu wspólnych latach. Wiadomość o rozpadzie związku, który uchodził za jeden z najpopularniejszych w polskim show-biznesie, była dla fanów dużym zaskoczeniem. Aktor obecnie układa sobie życie u boku nowej partnerki - Natalii Krakowskiej. Ostatnio Warnke szczerze wyznała, co sądzi o ukochanej byłego męża.

Katarzyna Warnke szczerze o partnerce swojego byłego męża. Co sądzi o Natalii Krakowskiej?

Katarzyna Warnke pojawiła się w podcaście Magdy Mołek "W moim stylu". Opowiedziała nieco więcej o patchworkowej rodzinie. Zdradziła także, co sądzi o ukochanej Piotra Stramowskiego. Podkreśliła, że docenia zaangażowanie byłego męża i jego partnerki w wychowaniu córki Heleny. Padły bardzo miłe słowa. - Moja Helena kocha, jak jest dom pełen ludzi. Ja naprawdę dwoje się i troje, żeby w tym domu ktoś tam był. Mam też wspaniałego byłego partnera pod tym względem i to jest wielkie szczęście. Natalia w tym wszystkim, która jest super mamą, która już była mamą, jak oni się poznali (...). Oni razem są w tym na 1000 proc." - wyznała.

Stramowski po rozstaniu z Warnke dość szybko wszedł w nową relację. Co na to Warnke? - Natalia pojawiła się bardzo szybko, ale ja w ogóle obserwuję taką tendencję w mężczyznach, że oni dużo szybciej znajdują partnerki, trudno im być samym. My kobiety potrzebujemy długofalowego procesu wyjścia ze związku i mówi się, że to jest zdrowe - skomentowała.

Piotr Stramowski szczerze o rozpadzie małżeństwa. Padły mocne słowa

O zakończeniu małżeństwa z Katarzyną Warnkę Piotr Stramowski opowiedział nieco więcej w rozmowie z Mateuszem Szymkowiakiem dla portalu Świat Gwiazd. - Coś się w końcu wyczerpuje chyba lub po prostu człowiek mądrzeje. Nie mam na myśli, że ja zmądrzałem. My zmądrzeliśmy. Wydaje mi się, że to była piękna miłość, bardzo taka burzliwa i temperamentna, ale to był w pewnym sensie ślepy zaułek, jeśli o nas chodzi. Czasami tak jest, że coś jest po coś - wyznał Stramowski. Aktor jest dumny z tego, że dzięki relacji z Warnke został ojcem. - Nasz związek był po to, żeby urodziła nam się Helenka i to jest owoc naszej miłości. Jeden i niepowtarzalny. I tak sobie to tłumaczymy, bo ciężko jest powiedzieć: dlaczego - dodał Stramowski. ZOBACZ TEŻ: Stramowski tłumaczy się z zalotnego komentarza pod zdjęciem Opozdy. Nie uwierzycie, dlaczego to zrobił