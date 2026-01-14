Dominika Gawęda od lat przynależy do zespołu Blue Cafe, z którym nieustannie rozwija wokalne możliwości. Z kolei Maciej Szczepaniak związany jest z grupą Pectus. Para poznała się w 2014 roku i jak łatwo się domyślić, połączyła ją wspólna pasja do muzyki. Przez jakiś czas utrzymywali jednak swój związek w tajemnicy. Prawda wyszła na jaw dosłownie na chwilę przed ceremonią ślubną. Mimo że Gawęda i Szczepaniak tworzyli znaną i zgraną parę w polskim show-biznesie, to wraz z upływem czasu ich szczęście runęło. Pod koniec września ubiegłego roku w mediach gruchnęła informacja o rozwodzie. Choć Dominika Gawęda nie była do tej pory zbyt wylewna, to ostatnio puściła parę z ust i wyznała, jak się czuje po rozstaniu z wieloletnim partnerem oraz co pomogło jej przetrwać w tak trudnym czasie.

Dominika Gawęda i Maciej Szczepaniak wzięli rozwód. Tak przebiegło rozstanie

"W tym roku diametralnie zmieniłam swoje życie. Rozstałam się" - tymi słowami Dominika Gawęda potwierdziła informację o rozwodzie z mężem w rozmowie z portalem Interia Muzyka. Później gwiazda dodała jeszcze, że mimo wieloletniej znajomości, nie utrzymują ze sobą kontaktów.

To tak wygląda, jak w każdym rozstaniu, że najpierw ten kontakt jest większy, a potem się stopniowo zmniejsza. Nie wiem, jak będzie, ale najważniejsze jest to, że rozstaliśmy się w zgodzie i była to nasza wspólna decyzja. W tej chwili realizuję już siebie w nowym etapie swojego życia

- wyznała. Wieść o rozwodzie została potwierdzona też przez agentkę artystki, która przekazała, że Gawęda i Szczepaniak rozstali się bez napięć i niejasnych sytuacji. "Mogę tylko powiedzieć, że Dominika i Maciej rozwiedli się przeszło pół roku temu. Decyzja o rozstaniu została podjęta w sposób ugodowy" - powiedziała serwisowi Jastrząb.Post.

Dominika Gawęda po rozwodzie buduje swoje życie na nowo. Pomaga jej w tym muzyka. "Miało być jakoś inaczej"

Ostatnio Dominika Gawęda gościła na antenie Polskiego Radia RDC, podczas rozmowy wyjawiła, że w trudnych momentach to muzyka była jej jedyną odskocznią i chwilą wytchnienia. Tym samym nawiązała do jednego ze szczególnie poruszających utworów w jej akompaniamencie.

Myślę, że ten utwór jest o nas wszystkich i śpiewam przede wszystkim o swoich emocjach. 'Remedium' to jest opowieść o uzdrowieniu, o drodze ku odnalezieniu spokoju, właśnie chodzi o ten spokój wewnętrzny i takie zrozumienie, że nawet w najtrudniejszych momentach jesteśmy w stanie znaleźć lekarstwo w sobie przede wszystkim

- opowiadała, po czym podsumowała: "Więc to jest taka opowieść przede wszystkim o takim powrocie dla siebie". Warto też zwrócić uwagę na tekst wspomnianego utworu, który nie pozostawia żadnych złudzeń. Dominika Gawęda faktycznie śpiewa tam o bolesnym rozstaniu, ale też walce o samą siebie, przetrwaniu i zbudowaniu nowej drogi życiowej, jaką w przyszłości chciałaby podążać. "Miało być jakoś inaczej. Ja też nie umiem miejsca znaleźć. Kto mi powie, dokąd iść? Bo dla mnie już się skończył świat kolejny raz. (...) Jak spać spokojnie, gdy wokół zamęt? "Jak podnieść się kolejny raz? Złapać jakoś w dłonie czas, który został nam?" (...) Czy będzie łatwiej? Nie wiem. Chcę wierzyć, choć tyle pytań bez odpowiedzi. Nawet jeśli wszystko w gruzach, podniesiesz się" - brzmi fragment piosenki "Remedium".

