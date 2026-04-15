Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke rozwiedli się w 2023 roku, po sześciu latach małżeństwa. Informacja o rozstaniu jednej z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu zszokowała wówczas fanów. Aktualnie Stramowski znalazł miłość u boku nowej partnerki - Natalii Krakowskiej, z którą tworzy patchworkową rodzinę. W nowych wywiadach była aktorska postanowiła wyjawić kulisy rozwodu.

Piotr Stramowski szczerze o rozwodzie z Katarzyną Warnke. "Mieliśmy bardzo intensywną relację"

Stramowski pojawił się niedawno w cyklu tvn.pl #CoZaFacet, gdzie odniósł się właśnie do tematu obecnej partnerki oraz rozstania z Warnke. Jak podkreślił, z Krakowską ma się o wiele lepiej dogadywać niż z byłą żoną. - Z perspektywy czasu uważam, że tak miało być. Wytworzyła się magiczna przestrzeń, w której spotkałem osobę, z którą wspaniale się rozumiemy. Ewidentnie jesteśmy lepiej dopasowani niż ja z Kasią - stwierdził gwiazdor. Choć obecnie ich relacje mają być jak najbardziej przyjazne, aktor ujawnił, co dokładnie miało doprowadzić do rozwodu.

Strasznie się kłóciliśmy. Mieliśmy bardzo intensywną relację

- skomentował Stramowski, zaznaczając jednak, że cieszy się, iż po rozstaniu udało mu się mimo wszystko dogadać z Warnke. - Mam super relację z eksmałżonką. Jestem z tego dumny. Jesteśmy w stanie się śmiać za każdym razem, jak do siebie dzwonimy. Dużo żartujemy - wyjawił w wywiadzie.

Katarzyna Warnke stawia sprawę jasno, jeśli chodzi o rozwód z Piotrem Stramowskim

W lutym 2026 roku Warnke pojawiła się również w programie Magdy Gessler - "Magda gotuje internet". W rozmowie ze znaną restauratorką także poruszyła kwestię rozwodu ze Stramowskim. Aktorka zaznaczyła, że wiele osób miało sądzić, iż to były mąż postanowił od niej odejść. Para wspólnie podjęła jednak decyzję o rozstaniu. - Myślę, że to niefajnie, że ludzie czasami myślą, że zostałam zostawiona. Nie chciałabym być w roli ofiary. Podjęliśmy taką decyzję wspólnie - podkreśliła Warnke. Więcej przeczytacie w artykule: "Wielu myśli, że Stramowski zostawił Warnke. Powiedziała, jak było naprawdę".