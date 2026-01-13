Piotr Stramowski i Katarzyna Warnke rozwiedli się w 2023 roku, po sześciu latach małżeństwa. Informacja o rozstaniu jednej z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu zszokowała wówczas fanów. Stramowski znalazł miłość u boku nowej partnerki - Natalii Krakowskiej, z którą tworzy patchworkową rodzinę. W nowym wywiadzie aktor opowiedział więcej o rozwodzie z żoną.

Piotr Stramowski szczerze o rozwodzie z Katarzyną Warnke. "Mieliśmy bardzo intensywną relację"

Stramowski pojawił się niedawno w cyklu tvn.pl #CoZaFacet, gdzie odniósł się właśnie do tematu obecnej partnerki oraz rozstania z Warnke. Jak podkreślił, z Krakowską ma się o wiele lepiej dogadywać niż z byłą żoną. - Z perspektywy czasu uważam, że tak miało być. Wytworzyła się magiczna przestrzeń, w której spotkałem osobę, z którą wspaniale się rozumiemy. Ewidentnie jesteśmy lepiej dopasowani niż ja z Kasią - stwierdził gwiazdor. Choć obecnie ich relacje mają być jak najbardziej przyjazne, aktor ujawnił, co dokładnie miało doprowadzić do rozwodu.

Strasznie się kłóciliśmy. Mieliśmy bardzo intensywną relację

- skomentował Stramowski, zaznaczając jednak, że cieszy się, iż po rozstaniu udało mu się mimo wszystko dogadać z Warnke. - Mam super relację z eksmałżonką. Jestem z tego dumny. Jesteśmy w stanie się śmiać za każdym razem, jak do siebie dzwonimy. Dużo żartujemy - wyjawił w wywiadzie.

Przypomnijmy, że Stramowski potwierdził swoje słowa jeszcze w grudniu ubiegłego roku, gdy opublikował na Instagramie nowe zdjęcie z Katarzyną Warnke oraz Natalią Krakowską. Cała trójka spotkała się pod jednym z warszawskich urzędów. "A mówią, że się nie da. Człowiek idzie tylko wyrobić dziecku paszport, a wychodzi z refleksją nad całym życiem. Pozdrawiamy z naszej patchworkowej rodzinki" - podpisał kadr aktor.

Mogliśmy na nim zobaczyć, jak wszyscy uśmiechają się do aparatu. "Święta tuż-tuż, więc chcieliśmy przypomnieć wszystkim, którzy są w podobnej sytuacji, że najważniejszy jest dialog. Nie zawsze jest łatwo, ale zawsze można rozmawiać, stawiając dobro dzieci na pierwszym miejscu" - dodał Stramowski pod zdjęciem.