Gala Mistrzów Sportu zgromadziła największe gwiazdy polskiego sportu oraz show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znalazła się Katarzyna Zillmann, która pojawiła się na wydarzeniu w towarzystwie Janji Lesar i od razu wzbudziła zainteresowanie obecnych fotoreporterów. To jednak nie wszystko. Uwagę fanów panie przyciągnęły już w mediach społecznościowych. Na udostępnionym nagraniu znalazły się urocze gesty tancerki i wioślarki.

Janja Lesar i Katarzyna Zillmann nie mogły oderwać od siebie wzroku. Co za namiętne spojrzenie!

Od czasu wspólnego udziału w "Tańcu z gwiazdami" wioślarka i tancerka są niemal nierozłączne. Każde ich publiczne wyjście wzbudza emocje wśród fanów, dlatego także podczas Gali Mistrzów Sportu 2026 znalazły się w centrum uwagi. Katarzyna Zillmann zaprezentowała się w wyrazistym, nowoczesnym wydaniu, stawiając na czarny oversize’owy garnitur z głębokim dekoltem i masywnymi butami. Janja Lesar wybrała bardziej elegancką stylizację, czyli koszulę podkreślającą talię połączoną z długą spódnicą. Panie przyciągały spojrzenia na czerwonym dywanie.

Uwadze fanów nie uszło nagranie w mediach społecznościowych. Tak Janja i Katarzyna pokazały się wspólnie jeszcze przed Galą. Nie da się ukryć, że patrzyły na siebie z wyjątkową czułością. "Pięknie razem wyglądacie, dziewczyny", "Boże, wyglądacie niesamowicie i pięknie. Mam nadzieję, że miło spędziliście wieczór", "Piękne osobno, magnetyczne razem" - czytamy w komentarzach. Przypomnijmy, że nadal nie wiadomo, czy Janja i Katarzyna są parą. Żadna z pań nie potwierdziła krążących plotek.

Tak Lesar i Zillmann spędzają wolny czas. Nie uwierzycie, co postanowiły zrobić

Na początku stycznia Katarzyna Zillmann i Janja Lesar wrzuciły wspólne nagranie do mediów społecznościowych. Pokazały, w jaki sposób spędzają wspólny czas. Zdecydowały się na pole dance. Panie pochwaliły się wspólnym treningiem tańca na rurze, traktując go z wyraźnym dystansem i humorem. "Koniec żartów amatorki" - fani mogli przeczytać pod zamieszczonym wideo. Co na to fani? Oniemieli z wrażenia. "Kasia, wow! Super!", "Jest ogień" czy "Talent widać od pierwszych sekund" - czytamy pod postem. ZOBACZ TEŻ: Janja Lesar nie wystąpi w "Tańcu z gwiazdami". Wszystko przez... Katarzynę Zillmann!