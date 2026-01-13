Rafał Maślak zasłynął w 2014 roku. Został wówczas wybrany Misterem Polski. Mężczyzna ma żonę, Kamilę. Para chętnie dzieli się codziennością w mediach społecznościowych, gdzie obserwują ich setki tysięcy użytkowników. Małżonkowie doczekali się dwójki dzieci, które również pojawiają się na ich profilach na Instagramie. Teraz para wypoczywa na urlopie na Bali. To właśnie tam Rafał Maślak postanowił zaskoczyć swoją żonę.

Rafał Maślak urządził żonie niespodziankę. Taki prezent dostała z okazji urodzin

Kamila Maślak właśnie obchodziła urodziny. Rafał Maślak z tej okazji przygotował dla niej niespodziankę, a wszystko uwiecznił na nagraniu. Na początku widać, że jego ukochana miała na oczach opaskę. Gdy tylko ją zdjęła, jej oczom ukazały się świeczki. Prowadziły w stronę stolika, na którym znalazła się romantyczna kolacja. Kamila otrzymała również prezent w postaci sukienki. Nagranie, które pojawiło się na profilu Maślaka, pokazywało również chwile radości, śmiechu i wdzięczności. Można stwierdzić, że niespodzianka się udała. "Dzieciaki sprzedane, mamy dwie godziny tylko dla siebie. Tylko ja i moja 18-stka" - tak brzmiał opis pod nagraniem.

Rafał Maślak jeszcze niedawno wykończył ogród. Nie mógł się nachwalić

Rafał Maślak w wakacje zajął się wykończeniem ogrodu. W tej nowoczesnej aranżacji nie zabrało jasnych mebli ogrodowych, leżaków, stolików oraz basenu. Ogród wypełniła bujna roślinność, a całość wyglądała wręcz bajkowo. Część przestrzeni została zadaszona, dzięki czemu domownicy mogą odpoczywać na świeżym powietrzu nawet wtedy, gdy aura nie sprzyja. Rodzina dysponuje dużym stołem ustawionym na zewnątrz, wygodną kanapą oraz wieloma innymi udogodnieniami. Pod koniec lipca do Maślaków wpadli znajomi, którzy skorzystali z dobrodziejstw ogrodu. "To było epickie wydarzenie! Nie obyło się bez drobnych wypadków, całe szczęście, że nie uczestniczyli w tym ludzie, tylko sprzęt. Cieszę się, że miałem z kim świętować stworzenie wymarzonego ogrodu, bo to jest dla mnie najważniejsze" - przekazał na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Rafał Maślak o chorobie córki. Diagnoza go zszokowała. "Stan był bardzo poważny"