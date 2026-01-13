W latach 80. Modern Talking był uznawany za jeden z najsłynniejszych duetów na międzynarodowych listach przebojów. Dieter Bohlen był pomysłodawcą grupy, którą założył razem z Thomasem Andersem w 1983 roku. Znani muzycy nagrali takie piosenki, jak: "You're My Heart, You're My Soul" czy "Cheri, Cheri Lady", które cieszą się popularnością i rwą ludzi do tańca aż do dziś. Słynni gwiazdorzy wciąż cieszą się dużą liczbą fanów. Prowadzą profile w mediach społecznościowych. Ostatnio Dieter Bohlen podzielił się radosną wiadomością.

REKLAMA

Zobacz wideo Myszkowski zaręczył się na Malediwach. Wyjawił plany na ślub

Dieter Bohlen powiedział "tak" po 20 latach związku

Dieter Bohlen stanął na ślubnym kobiercu. Jego żoną została o 30 lat młodsza Carina Walz. 71-latek i 42-latka są w związku od dwudziestu lat! Zdjęcia z ceremonii pojawiły się w mediach społecznościowych. Okazało się, że zakochani powiedzieli sobie "tak" w Sylwestra, a w dodatku na Malediwach. Data nie była przypadkowa. "Carina tak chciała. Co roku w sylwestra nie tylko będziemy świętować, ale też obchodzić rocznicę ślubu, której na pewno nigdy nie zapomnę. Uważam, że to piękne" - wyznał Bohlen w rozmowie z magazynem "Bild". Zdjęcia z uroczystości znajdziecie w naszej galerii.

Modern Talking miał lepsze i gorsze chwile. Dwa razy doszło do rozpadu

Modern Talking przez lata osiągał mnóstwo sukcesów. Pojawiły się jednak momenty poważnych napięć. Pierwszy kryzys miał miejsce już cztery lata po powstaniu formacji. Między dwoma muzykami doszło do konfliktu, który dodatkowo zaogniła ingerencja żony Thomasa Andersa. W efekcie działalność grupy została wstrzymana. Dieter Bohlen i Thomas Anders wrócili do wspólnego grania dopiero w 1993 roku, ku ogromnej radości fanów, jednak reaktywacja nie okazała się trwała. Ostateczne rozstanie nastąpiło w 2003 roku. Po zakończeniu współpracy żaden z artystów nie osiągnął już porównywalnego sukcesu w solowej karierze muzycznej. ZOBACZ TEŻ: Pamiętacie założyciela Modern Talking? Dieter Bohlen zmienił się nie do poznania. Po starej fryzurze nie ma śladu