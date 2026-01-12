W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawił się zupełnie nowy trend. Wiele osób zaczęło przyrównywać nowy rok do tego sprzed dziesięciu lat. Hasło "2026 to nowy 2016" wręcz zawładnęło internetem. Wszystko przez fakt, że niektórzy tęsknią za niepowtarzalnym klimatem i atmosferą tamtego czasu i liczą, że ten sam "vibe" powróci i teraz. Gwiazdy i influencerzy zapoczątkowali trend, w którym dzielą się zdjęciami z 2016 roku. W "challengu" nie mogło zabraknąć Dominiki Serowskiej. Poznajecie ją?

REKLAMA

Zobacz wideo Serowska spotkała się z Cichopek: Znam takie zagrywki I Galaktyka Plotek

Dominika Serowska na zdjęciach z 2016 roku. Poznajecie ją?

Nie jest to zaskakujące, że duże zainteresowanie fanów wzbudzają stare fotografie, dawne stylizacje i metamorfozy, które kiedyś miały zupełnie inny styl i klimat. Dominika Serowska z pewnością o tym wie, bo na jej profilu pojawiła się cała seria archiwalnych ujęć. "Podobno 2026 to nowy 2016 i jest hype na wstawianie starych fot, lecimy z tym" - czytamy. Celebrytka podzieliła się fotografiami z tego okresu. Na jej profilu znajdziemy od kadrów z koncertów Beyoncé, po wspomnienia z podróży do Dubaju, Berlina, Barcelony czy na Teneryfę. Nie da się ukryć, że na części tych zdjęć trudno rozpoznać Serowską. Zajrzyjcie do naszej galerii.

Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.Otwórz galerię

Dominika Serowska pracy się nie boi. Czym się zajmowała, zanim poznała Marcina Hakiela?

Relacja Dominiki Serowskiej i Marcina Hakiela od samego początku cieszy się sporym zainteresowaniem mediów. Ukochana tancerza nie ukrywa, że świadomie wykorzystuje medialny szum i chce być celebrytką. Wielu zastanawia się jednak, czym zajmowała się partnerka byłego męża Katarzyny Cichopek, zanim postanowiła zawojować rodzimy show-biznes. Podczas ostatniej sesji Q&A Serowska postanowiła zaspokoić ciekawość fanów. "Już chyba milion razy to mówiłam. Pracowałam w wielu branżach - w motoryzacji, w gastro, w turystyce, w mediach, w marketingu. Mam nadzieję, że to wystarczająca liczba zawodowych zajęć" - podkreśliła na Instagramie partnerka Hakiela. ZOBACZ TEŻ: Serowska i Hakiel już myślą o powiększeniu rodziny? Padła jasna deklaracja. "Marcin ma takie plany"