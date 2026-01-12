Marek Siudym już od dobrych kilkudziesięciu lat jest obecny w świecie aktorskim. Choć początkowo swoją karierę zaczynał od desek teatru, to ostatecznie widzowie pokochali go za jego telewizyjne serialowe czy filmowe role. Największy rozgłos z pewnością przynieśli mu "Lokatorzy" i "Złotopolscy", ale przez lata mieliśmy okazje widywać go i w innych produkcjach. Mimo że życie zawodowe Marka Siudyma dobrze się układało, to nie zawsze można było tak samo powiedzieć o jego życiu prywatnym. Aktor kilka razy brał ślub, a po ostatnim rozwodzie długo pozostawał singlem. Czyżby jego serce znowu było zajęte? Według najnowszych doniesień wiele na to wskazuje.

Marek Siudym ma nową partnerkę? Na premierze towarzyszyła mu tajemnicza młoda kobieta

W sobotę 10 stycznia w Teatrze Kwadrat miała miejsce premiera sztuki "Degustacja". Na wydarzeniu nie zabrakło osób ze świata gwiazd i celebrytów. Pojawił się też m.in. Marek Siudym, który regularnie występuje w tej placówce. Tego wieczoru aktor postawił na klasykę. Miał na sobie ciemny garnitur, do tego dopasował koszulę, a także zimowe eleganckie obuwie. Co ciekawe, nie przybył jednak sam. Towarzyszyła mu młoda kobieta. Jednak gdy poproszono go o krótki komentarz czy chociażby wyznanie jej imienia, ten odparł, że nie zamierza tego robić.

To tajemnica. Nie zdradzę jej imienia, ale jesteśmy ze sobą już od dłuższego czasu

- przekazał portalowi Złota Scena. Choć już na pierwszy rzut oka widać, że kobieta jest sporo młodsza, to trzeba przyznać, że nie widać było po niej skrępowania blaskiem fleszy i reflektorów. Wręcz przeciwnie, bo na jej twarzy gościł szeroki uśmiech, a ona sama ochoczo pozowała u boku Marka Siudyma.

Jej stylizacja również była stonowana. Miała na sobie czarny obcisły golf, a do tego postawiła na modne w tym sezonie szerokie spodnie. Największą uwagę skupiły jednak wyraziście pomalowane usta oraz charakterystyczna burza loków na głowie. Jesteście ciekawi, jak wyglądała? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Marek Siudym nie miał szczęścia w miłości. Przy rozstaniach unosił się jednak honorem

Marek Siudym kilka razy stawał na ślubnym kobiercu. Jego pierwszą żoną była Krystyna Bobirecka, z którą doczekał się córki Agnieszki. Po czasie ten związek zakończył się jednak fiaskiem. Później aktor poślubił Joannę, z którą ma syna Tadeusza. Jego wybranką okazała się być o 20 lat młodsza instruktorka baletu. Choć para była ze sobą przez 17 lat, to ostatecznie doszło jednak do rozstania.

Wówczas Marek Siudym utrzymywał już wydarzenia prywatne w tajemnicy, przez co jego rozwód nie był zbyt medialny. Oprócz tego aktor znany jest ze swojej wypowiedzi, że po rozstaniach nie zostawia byłych partnerek na lodzie i nie wojuje z nimi o majątek. - Wszystko, do czego doszliśmy razem, to ja zostawiam. To jest normalne - powiedział w podcaście prowadzonym przez Annę Jurksztowicz.