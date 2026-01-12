Powrót na stronę główną

Marek Siudym ma nową ukochaną? Na premierze nie był sam. Pokazał się u boku sporo młodszej kobiety
Marek Siudym na premierze sztuki "Degustacja" nie pojawił się sam. Towarzyszyła mu sporo młodsza kobieta. Co wiadomo na jej temat? Aktor nie był zbyt wylewny. Poznajcie szczegóły.
Marek Siudym ma nową partnerkę? Na premierze towarzyszyła mu tajemnicza młoda kobieta
Marek Siudym już od dobrych kilkudziesięciu lat jest obecny w świecie aktorskim. Choć początkowo swoją karierę zaczynał od desek teatru, to ostatecznie widzowie pokochali go za jego telewizyjne serialowe czy filmowe role. Największy rozgłos z pewnością przynieśli mu "Lokatorzy" i "Złotopolscy", ale przez lata mieliśmy okazje widywać go i w innych produkcjach. Mimo że życie zawodowe Marka Siudyma dobrze się układało, to nie zawsze można było tak samo powiedzieć o jego życiu prywatnym. Aktor kilka razy brał ślub, a po ostatnim rozwodzie długo pozostawał singlem. Czyżby jego serce znowu było zajęte? Według najnowszych doniesień wiele na to wskazuje. 

Marek Siudym ma nową partnerkę? Na premierze towarzyszyła mu tajemnicza młoda kobieta 

W sobotę 10 stycznia w Teatrze Kwadrat miała miejsce premiera sztuki "Degustacja". Na wydarzeniu nie zabrakło osób ze świata gwiazd i celebrytów. Pojawił się też m.in. Marek Siudym, który regularnie występuje w tej placówce. Tego wieczoru aktor postawił na klasykę. Miał na sobie ciemny garnitur, do tego dopasował koszulę, a także zimowe eleganckie obuwie. Co ciekawe, nie przybył jednak sam. Towarzyszyła mu młoda kobieta. Jednak gdy poproszono go o krótki komentarz czy chociażby wyznanie jej imienia, ten odparł, że nie zamierza tego robić. 

To tajemnica. Nie zdradzę jej imienia, ale jesteśmy ze sobą już od dłuższego czasu

- przekazał portalowi Złota Scena. Choć już na pierwszy rzut oka widać, że kobieta jest sporo młodsza, to trzeba przyznać, że nie widać było po niej skrępowania blaskiem fleszy i reflektorów. Wręcz przeciwnie, bo na jej twarzy gościł szeroki uśmiech, a ona sama ochoczo pozowała u boku Marka Siudyma.

Jej stylizacja również była stonowana. Miała na sobie czarny obcisły golf, a do tego postawiła na modne w tym sezonie szerokie spodnie. Największą uwagę skupiły jednak wyraziście pomalowane usta oraz charakterystyczna burza loków na głowie. Jesteście ciekawi, jak wyglądała? Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Marek Siudym nie miał szczęścia w miłości. Przy rozstaniach unosił się jednak honorem

Marek Siudym kilka razy stawał na ślubnym kobiercu. Jego pierwszą żoną była Krystyna Bobirecka, z którą doczekał się córki Agnieszki. Po czasie ten związek zakończył się jednak fiaskiem. Później aktor poślubił Joannę, z którą ma syna Tadeusza. Jego wybranką okazała się być o 20 lat młodsza instruktorka baletu. Choć para była ze sobą przez 17 lat, to ostatecznie doszło jednak do rozstania.

Wówczas Marek Siudym utrzymywał już wydarzenia prywatne w tajemnicy, przez co jego rozwód nie był zbyt medialny. Oprócz tego aktor znany jest ze swojej wypowiedzi, że po rozstaniach nie zostawia byłych partnerek na lodzie i nie wojuje z nimi o majątek. - Wszystko, do czego doszliśmy razem, to ja zostawiam. To jest normalne - powiedział w podcaście prowadzonym przez Annę Jurksztowicz

