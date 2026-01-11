Roksana Węgiel i Kevin Mglej w sierpniu ubiegłego roku świętowali pierwszą rocznicę ślubu. Mąż wokalistki przygotował dla niej wyjątkową niespodziankę i zabrał ją na romantyczną kolację do ekskluzywnej restauracji. Mglej opublikował także w mediach społecznościowych swoje przemyślenia na temat małżeństwa. "Rok w małżeństwie, rok, który minął jak kilka tygodni, w tempie w pracy. Rok, który uczył nas siebie nawzajem, rok, który zmieniał nasze serca. Małżeństwo nie jest proste, bo tak zostało wymyślone, by prowadzić nas do świętości, ale z tobą - z tobą jest banalnie proste. Nauczyłaś mnie siebie na nowo. Dziękuję" - podkreślił. W jednym z ostatnich wywiadów para wyznała, że w bardzo wyjątkowy sposób uczciła ten dzień, o czym wcześniej nie wspominała w mediach.

REKLAMA

Zobacz wideo Doda znów będzie szukać miłości w Polsacie? Mówi o "pasożytach"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej odnowili przysięgę małżeńską. "Jesteśmy psychiczni?"

Roksana Węgiel i Kevin Mglej nie tylko tworzą szczęśliwy związek, ale także doskonale uzupełniają się na płaszczyźnie zawodowej. Para niedawno zrealizowała wspólny projekt, który fani mogli zobaczyć podczas premiery filmu animowanego. Więcej przeczytasz tutaj. Co słychać u pary? Ostatnio wokalistka zdradziła, że zdecydowała się na pewien ważny krok. Para podczas jednego z ostatnich eventów udzieliła wywiadu reporterowi Radia Eska. Zakochani zostali zapytani o to, czy odnowienie przysięgi małżeńskiej to klasa czy obciach. Jak się okazuje, para ma już to za sobą.

Klasa. My już też odnowiliśmy

- wyjawił Kevin Mglej. Na słowa ukochanego od razu zareagowała wokalistka. - No odnawialiśmy po roku. Może jesteśmy psychiczni? - dodała z uśmiechem Roxie.

Roksana Węgiel zaskoczyła fanów wyznaniem

Roksana Węgiel ostatnio podzieliła się z fanami ciekawą informacją. Wokalistka wyznała, że jest ambiwertyczką. Co to znaczy? Według definicji jej osobowość łączy cechy introwertyka i ekstrawertyka. Raz jest duszą towarzystwa i doskonale odnajduje się na scenie, a w innych momentach potrzebuje samotności, aby zregenerować siły. Więcej przeczytasz tutaj: Roksana Węgiel jest ambiwertyczką. Jej wyznanie zaskoczyło fanów