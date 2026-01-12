Od pewnego czasu media rozpisują się o napiętych relacjach Davida i Victorii Beckhamów z ich najstarszym synem. Niedawno portal Daily Mail informował, że małżonkowie mieli przestać obserwować Brooklyna w mediach społecznościowych. Na te doniesienia zareagował młodszy z braci, Cruz. "Nieprawda. Moi rodzice nigdy nie przestaliby obserwować swojego syna… Ustalmy fakty. Zostali zablokowani… Tak jak ja" - wyjaśnił. Jak się okazuje, Brooklyn chce całkowicie zdystansować się od rodziców. Wyszło na jaw, jakie działania podjęła również jego żona, Nicola Peltz

Brooklyn Beckham zablokował rodziców w sieci. Co zrobiła jego żona?

Żona Brooklyna Beckhama, Nicola Peltz, bardzo lubiła wrzucać posty na swój profil na Instagramie z rodziną Beckhamów. W 2024 roku, gdy Victoria Beckham świętowała 50. urodziny, złożyła jej życzenia. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moja piękna @victoriabeckham. Bardzo cię kocham i uwielbiam być twoją partnerką do tańca, na zawsze" - napisała wówczas Peltz. W ostatnim czasie uroczy wpis... zniknął. Wszystko wskazuje na to, że Nicola chce pozbyć się wszystkich powiązań z rodziną Beckhamów z mediów społecznościowych. Przypomnijmy, że Brooklyn chce komunikować się z rodzicami tylko przez prawnika, o czym pisaliśmy TUTAJ.

Brooklyn Beckham chciał pojednać się z rodziną? Był jeden warunek

Brytyjskie media sugerowały, że Brooklyn Beckham rozważał pojednanie z rodziną podczas świąt Bożego Narodzenia. Stawiał jednak jeden warunek - oczekiwał, że bliscy przeproszą jego żonę. Według doniesień Nicola Peltz miała być przedmiotem żartów ze strony Beckhamów, na co ich najstarszy syn nie zamierzał pozostawać obojętny i postanowił zareagować. Mimo to rodzina miała zlekceważyć jego prośbę. Uwagę internautów szybko przykuł fakt, że David i Victoria chętnie publikowali w mediach społecznościowych zdjęcia oraz nagrania ze świątecznego czasu spędzonego z trójką dzieci - synami Cruzem i Romeo oraz najmłodszą córką Harper. Dodatkowo Beckhamowie udostępnili film, na którym tańczą do utworu "Guilty" Barbry Streisand i Barry’ego Gibba, zawierającego słowa: "Nie mamy za co przepraszać". ZOBACZ TEŻ: Konflikt w rodzinie Beckhamów trwa w najlepsze. "Są załamani zachowaniem Davida i Victorii"