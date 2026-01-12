Od pewnego czasu media rozpisują się o napiętych relacjach Davida i Victorii Beckhamów z ich najstarszym synem. Niedawno portal Daily Mail informował, że małżonkowie mieli przestać obserwować Brooklyna w mediach społecznościowych. Na te doniesienia zareagował młodszy z braci, Cruz. "Nieprawda. Moi rodzice nigdy nie przestaliby obserwować swojego syna… Ustalmy fakty. Zostali zablokowani… Tak jak ja" - wyjaśnił. Jak się okazuje, Brooklyn chce całkowicie zdystansować się od rodziców. Wyszło na jaw, jakie działania podjęła również jego żona, Nicola Peltz
Żona Brooklyna Beckhama, Nicola Peltz, bardzo lubiła wrzucać posty na swój profil na Instagramie z rodziną Beckhamów. W 2024 roku, gdy Victoria Beckham świętowała 50. urodziny, złożyła jej życzenia. "Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, moja piękna @victoriabeckham. Bardzo cię kocham i uwielbiam być twoją partnerką do tańca, na zawsze" - napisała wówczas Peltz. W ostatnim czasie uroczy wpis... zniknął. Wszystko wskazuje na to, że Nicola chce pozbyć się wszystkich powiązań z rodziną Beckhamów z mediów społecznościowych. Przypomnijmy, że Brooklyn chce komunikować się z rodzicami tylko przez prawnika, o czym pisaliśmy TUTAJ.
Brytyjskie media sugerowały, że Brooklyn Beckham rozważał pojednanie z rodziną podczas świąt Bożego Narodzenia. Stawiał jednak jeden warunek - oczekiwał, że bliscy przeproszą jego żonę. Według doniesień Nicola Peltz miała być przedmiotem żartów ze strony Beckhamów, na co ich najstarszy syn nie zamierzał pozostawać obojętny i postanowił zareagować. Mimo to rodzina miała zlekceważyć jego prośbę. Uwagę internautów szybko przykuł fakt, że David i Victoria chętnie publikowali w mediach społecznościowych zdjęcia oraz nagrania ze świątecznego czasu spędzonego z trójką dzieci - synami Cruzem i Romeo oraz najmłodszą córką Harper. Dodatkowo Beckhamowie udostępnili film, na którym tańczą do utworu "Guilty" Barbry Streisand i Barry’ego Gibba, zawierającego słowa: "Nie mamy za co przepraszać". ZOBACZ TEŻ: Konflikt w rodzinie Beckhamów trwa w najlepsze. "Są załamani zachowaniem Davida i Victorii"