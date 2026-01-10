Zillmann i Lesar na Gali Mistrzów Sportu. Nie szczędziły sobie czułości

Gala Mistrzów Sportu po raz kolejny stała się miejscem spotkania największych nazwisk polskiego sportu i show-biznesu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło Katarzyny Zillmann, która na wydarzeniu pojawiła się w towarzystwie Janji Lesar, natychmiast przyciągając uwagę zebranych na wydarzeniu fotoreporterów.

REKLAMA

Zobacz wideo Ogromne zamieszanie wokół dyskwalifikacji Polaka na TCS. O co chodzi z zakazem fluoru?

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar nie odstępowały się na krok. Zachwyciły stylizacjami

Od czasu wspólnego udziału w programie "Tańcu z gwiazdami", wioślarka i tancerka są praktycznie nierozłączne. Każde ich wspólne wyjście wywołuje falę emocji wśród fanów, a internauci z dużym zainteresowaniem śledzą kolejne etapy ich znajomości. Nic więc dziwnego, że także podczas Gali Mistrzów Sportu 2026 duet znalazł się w centrum zainteresowania.

Katarzyna Zillmann postawiła na mocny, nowoczesny look. Czarny garnitur o oversize’owym kroju z głębokim dekoltem nadawał jej stylizacji wyrazistości, a proste spodnie i duże buty dodały całości charakteru. Janja Lesar z kolei wybrała bardziej eleganckie modowe rozwiązanie. Koszula delikatnie odsłaniająca talię została zestawiona z długą spódnicą, stwarzając spójną stylizację. Razem prezentowały się harmonijnie i stylowo, udowadniając, że doskonale czują się zarówno na parkiecie, jak i na czerwonym dywanie.

Gwiazdy zachwyciły na Gali Mistrzów Sportu. Tak ocenił je stylista

Prestiżowe wydarzenie, organizowane już po raz 91. przez "Przegląd Sportowy", tradycyjnie zgromadziło czołówkę polskich sportowców, oprócz Katarzyny Zillmann i Janji Lesar pojawili się m.in. Iga Świątek i Robert Lewandowski. Uroczystość była jednak nie tylko sportowym świętem, ale również okazją do zaprezentowania wyrazistych stylizacji. W rozmowie z Plotkiem modowy ekspert Michał Musiał ocenił looki gwiazd.

Stylista dość wyraźnie zróżnicował swoje oceny stylizacji z Gali Mistrzów Sportu. Jedną z kobiecych kreacji pochwalił za świetną formę i kolor oraz nowoczesną asymetrię, zaznaczając jednak, że stylizacja zyskałaby na bardziej minimalistycznych dodatkach. Anastazję Kuś ocenił bardzo wysoko - podkreślił jej delikatność, ponadczasową elegancję i inspiracje estetyką Chanel, nazywając całość wręcz perfekcyjną. Znacznie gorzej wypadła Julia Szeremeta, której kreacji nie szczędził słów krytyki. Całą opinię naszego eksperta znajdziecie TUTAJ.