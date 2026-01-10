Węgiel i Mglej razem na premierze wspólnego projektu. Nie kryli czułości

Roksana Węgiel i Kevin Mglej mają za sobą wspólny projekt zawodowy, którego efekty mogli zobaczyć podczas oficjalnej premiery filmu animowanego. Małżonkowie pojawili się razem na wydarzeniu i chętnie pozowali fotoreporterom, nie kryjąc czułości.

Zobacz wideo Roxie Węgiel: Jestem uzależniona od grania w sylwestra

Roksana Węgiel i Kevin Mglej na premierze animacji. Wspólny projekt i romantyczne gesty

10 stycznia w Warszawie odbył się premierowy pokaz animacji "Miss Moxy. Kocia ekipa". To właśnie przy tej produkcji Roksana Węgiel i Kevin Mglej współpracowali, użyczając swoich głosów. Dla pary była to pierwsza okazja, by zobaczyć finalny efekt pracy na dużym ekranie. Jak wiadomo, Węgiel od lat rozwija karierę nie tylko muzyczną, lecz także aktorską i dubbingową. Udział w filmach animowanych nie jest dla niej nowością, jednak tym razem projekt miał dla niej wyjątkowy charakter - pracowała przy nim razem z mężem.

Podczas wydarzenia wokalistka przyciągała uwagę stylizacją. 21-latka postawiła na brązową, dopasowaną mini spódnicę, którą zestawiła ze skórzaną kurtką i szpilkami. Mglej zaprezentował się w eleganckim, czarnym garniturze, uzupełnionym swetrem w tym samym kolorze. Para chętnie pozowała na ściance, wymieniając czułe gesty i pocałunki. Kadry zobaczycie w naszej galerii:

Roksana Węgiel mówi o "pogubieniu" Viki Gabor. Jest krótka, ironiczna reakcja

Roksana Węgiel i Viki Gabor od dłuższego czasu nie utrzymują bliskich relacji, a temat ich napiętych stosunków regularnie wraca w mediach. Obie piosenkarki zaczynały karierę w programie "The Voice Kids" i wygrały Eurowizję Junior, jednak mimo podobnej drogi zawodowej nie darzą się sympatią. W jednym z ostatnich wywiadów Roksana Węgiel została zapytana o głośne wydarzenia z życia Viki Gabor, w tym o jej ślub oraz niespodziewane usunięcie wszystkich zdjęć z Instagrama. W swojej wypowiedzi wokalistka przyznała, że jej zdaniem młodsza koleżanka z branży przechodzi trudny moment. - Nie jest to łatwe na pewno. Widać to nawet po ruchach, jakie zrobiła Viki. Co ja mogę powiedzieć? Z jednej strony jej współczuję, bo widać, że się pogubiła, a z drugiej gratuluję jej ślubu. Mam nadzieję, że jest szczęśliwa. Tylko tyle mogę powiedzieć - powiedziała Węgiel w rozmowie z portalem eska.pl.

Słowa Roksany nie pozostały bez reakcji. Viki Gabor krótko odniosła się do nagrania opublikowanego na Instagramie, dodając pod nim wymowne "Xd", co zostało odebrane jako ironiczny komentarz do wypowiedzi starszej koleżanki.