W listopadzie 2025 roku Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, tuż po odpadnięciu z "Tańca z gwiazdami", zapowiedzieli, że parkiet wciąż będzie ważną częścią ich życia zawodowego. Para dała do zrozumienia, że pracuje nad autorskim projektem, który pozwoli im tworzyć bez telewizyjnych ograniczeń i według własnych zasad.

Agnieszka Kaczorowska i jej partner nie kryją uczuć. Tak wyglądają ich intensywne przygotowania do spektaklu

Odkąd zakochani oficjalnie potwierdzili swój związek, regularnie pokazują wspólne chwile w mediach społecznościowych. Tak było i tym razem - na jednej z najnowszych relacji Agnieszki Kaczorowskiej na Instagramie pojawiło się zdjęcie z pustej sali treningowej. Widać na nim aktorską parę wtuloną w siebie podczas intensywnych prób, co jasno sugeruje, że przygotowania do nowego przedsięwzięcia są w zaawansowanym stadium. Kadr, o których mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Już za kilka miesięcy widzowie będą mogli zobaczyć efekty tej pracy. W nowym roku odbędzie się premiera zapowiadanego przez zakochanych widowiska zatytułowanego "7". Spektakl ma łączyć taniec, aktorstwo i muzykę, a jego osią jest temat wolności - rozumianej zarówno jako potrzeba ekspresji, jak i przekraczania własnych granic. Kaczorowska i Rogacewicz podkreślają, że projekt dojrzewał w nich od dłuższego czasu i jest spełnieniem artystycznego marzenia. Widowisko ma być osobistą opowieścią, tworzoną "prosto z serca", bez kompromisów i narzuconych formatów, a jednocześnie zaproszeniem dla widzów do wspólnego przeżywania emocji. Zapowiedź spektaklu wywołała żywe reakcje internautów. Obok licznych głosów entuzjazmu pojawiły się także opinie krytyczne, w których część obserwatorów kwestionuje sens projektu.

