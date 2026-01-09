27 grudnia w mediach pojawiła się wiadomość o tym, że Viki Gabor wzięła romski ślub. Informację przekazał Bogdan Trojanek, dziadek wybranka piosenkarki. - Nie złamali prawa romskiego. Uciekli sobie, tak jak ich dziadkowie i pradziadkowie, tak i oni sobie uciekli. Od dzisiaj mój wnuczek jest w rodzinie Viki Gabor, a Viki jest w mojej rodzinie. A teraz jedziemy do jej dziadków i rodziców, żebyśmy zrobili tradycję - usłyszeliśmy na nagraniu. Co wiadomo o ukochanym wokalistki?

Viki Gabor jest zakochana. Giovanni wywodzi się z artystycznej rodziny

Viki Gabor wzięła romski ślub z 19-letnim Giovannim. Jak informują media, wybranek wokalistki dorastał w Wielkiej Brytanii i podobno to właśnie tam studiuje. Giovanni wywodzi się z rodziny artystycznej. Jego dziadek Bogdan Trojanek to znany wokalista i założyciel zespołu Terne Roma. Piosenkarz chętnie udziela wywiadów na temat swojej rodziny. W rozmowie z portalem Kozaczek.pl opowiedział o wnuku. - Viki się nie obnosi ani mój wnuk w mediach: O, zobaczcie, jaki ślub i tak dalej, ale to bardzo dobrze. (...) On urodził się w Wielkiej Brytanii. Nie mówi dobrze po polsku, zna podstawowe rzeczy, ale jak dziennikarz zada mu pytanie, to on biedny nie odpowie i Viki będzie musiała go ratować - powiedział Bogdan Trojanek.

Viki Gabor nie powiedziała rodzicom o ślubnych planach? "Wszyscy byliśmy zaskoczeni"

Bogdan Trojanek udzielił wywiadu dla "Faktu", w którym opowiedział o kulisach romskiego ślubu. - Oni się znali wcześniej, korespondencję prowadzili między sobą i stwierdzili, że uciekamy sobie, pobieramy się. Czuję, że ty będziesz moim mężem i chcę, żebyś ty była moją żoną. Tak się stało... Zostali przeze mnie pobłogosławieni w domu rodzinnym w Krakowie, to, że ta tradycyjne wiązania rąk, dalej to się odbywa, to jest piękne, bo to jest niepisane nasze romskie prawo - opowiadał. Muzyk wyjawił, że Gabor miała nie poinformować swojej rodziny o ślubnych planach. - Wszyscy byliśmy zaskoczeni, dlatego że zrobili to [podjęli decyzję o romskim ślubie - przyp.red.] w tajemnicy przed nami. Przed rodzicami też - dodał.