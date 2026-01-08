W październiku ubiegłego roku potwierdziły się doniesienia, że Katy Perry i Justin Trudeau są parą. Zakochani pojawili się razem przed obiektywami paparazzi w Paryżu. Z kolei na początku grudnia wokalistka zamieściła na Instagramie pierwsze wspólne zdjęcie z byłym premierem Kanady. Perry coraz śmielej dzieli się romantycznymi kadrami u jego boku, co można zobaczyć w jej nowym poście opublikowanym 7 stycznia. Nie zabrakło w nim jednak także wzmianki o byłym partnerze wokalistki Orlando Bloomie.

REKLAMA

Zobacz wideo Zdradzi coś na ten temat?

Katy Perry podsumowała koniec roku. Są nowe zdjęcia z Justinem Trudeau

7 stycznia Katy Perry opublikowała na Instagramie karuzelę ze zdjęciami, w której podzieliła się z fanami, jak upłynęły jej święta i sylwester. Na rodzinnych kadrach możemy zobaczyć m.in. bliskich gwiazdy pochłoniętych wspólną grą przy stole, rodzinny wypad na łyżwy czy zdjęcie udekorowanej choinki. Perry zamieściła również fotografię, na której widać jej dłoń i małą, dziecięcą rączkę - z pewnością należącą do jej córki Daisy - prezentujące ręcznie wykonane świąteczne ozdoby.

Z kolejnego kadru wynika, że Katy Perry spotkała się na świątecznej kolacji z byłym partnerem Orlando Bloomem. Na zdjęciu widać nakryty stół i wizytówki z imionami Katy, Daisy, Orlando, a także Flynna, syna Blooma i jego byłej żony Mirandy Kerr. Perry nie omieszkała również pochwalić się nowym zdjęciami z obecnym ukochanym Justinem Trudeau. Jak widać, zakochani wyjechali na wspólne wakacje. Wokalistka dodała zdjęcie Trudeau pływającego w morzu, a także romantyczny kadr, na którym czule go całuje na tle zachodzącego słońca.

Święta Katy PerryOtwórz galerię

Katy Perry i Orlando Bloom wciąż spędzają razem czas

Katy Perry i Orlando Bloom spotykali się od 2016 do 2017 roku. Następnie wrócili do siebie w 2018 roku, a rok później ogłosili zaręczyny. Głośne rozstanie, o którym spekulowano od dłuższego czasu, potwierdzili w lipcu ubiegłego roku. Wokalistka i aktor pozostają do dziś w dobrych relacjach ze względu na córkę Daisy, która urodziła się w 2020 roku. Jak donosi TMZ, pod koniec roku byli partnerzy byli wspólnie widziani w Londynie na musicalu "Paddington", na który zabrali dziewczynkę. Następnie spędzali razem czas również na jarmarku bożonarodzeniowym.