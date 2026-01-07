Adam Stachowiak zasłynął dzięki udziałowi w programie "The Voice of Poland". Wokalista szybko stał się popularny. Wokalista na Instagramie zebrał liczne grono obserwatorów, które śledzi każdy jego krok. Stachowiak pokazywał mnóstwo kadrów z życia prywatnego. Od 2015 roku muzyk spotykał się z Anną, z którą wziął ślub cywilny w 2017 roku. Dwa lata później powitali pierwsze córkę Agatę. W 2021 roku małżonkowie doczekali się drugiej córki Alicji. W 2024 roku Adam przyjął chrzest i para wzięła ślub kościelny. Nieco ponad rok po uroczystości na jaw wyszły szokujące informacje. Adam 6 stycznia poinformował o rozstaniu.

REKLAMA

Zobacz wideo Córka Krupy chodzi do katolickiej szkoły. Tak Asha zareagowała na rozstanie rodziców

Gwiazdor "The Voice of Poland" rozstał się z żoną. Dopiero był ślub, a tu takie wieści

Adam Stachowiak z programu "The Voice of Poland" pod koniec 2024 roku przyjął chrzest, a także komunię i bierzmowanie. Artysta chciał wziąć ślub kościelny ze swoją już żoną Anną. Para niedługo później stanęła na ślubnym kobiercu. Niespodziewanie wokalista zamieścił szokujący post. 6 stycznia opublikował na Instagramie informację, z której wynika, że rozstał się z żoną. "Po wielu miesiącach rozmów i refleksji podjęliśmy wspólną decyzję o rozstaniu. Nasze drogi się rozchodzą. Droga duchowa nie skleiła relacji, ona obnażyła wszystko, co było nieprzepracowane. To, czym dzieliliśmy się przez lata - nasza twórczość, słowa i wybory - były szczere i prawdziwe w tamtym czasie. Pozostajemy w przyjacielskich relacjach i z wzajemnym szacunkiem" - czytamy. Adam dodał, że " odsłanianie życia prywatnego nie wyszło im na dobre". Poprosił również o uszanowanie prywatności ich oraz ich dzieci.

Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii.Otwórz galerię

Adam Stachowiak przyjął chrzest w wieku 24 lat. Później mógł wziąć ślub kościelny

Adam Stachowiak w 2022 roku opublikował na Instagramie post, w którym oznajmił, że zdecydował się na ważny krok w życiu. Postanowił wówczas przyjąć sakrament chrztu. Wszystko zrobił po to, aby później wziąć ślub kościelny z żoną i matką swoich córek. "Przy okazji premiery książki "Wyśpiewaj mi przyszłość" mojej żony Anny Stachowiak oraz mojej płyty "Dotrę na szczyt" podjąłem jedną z najważniejszych decyzji w moim życiu. Postanowiłem przyjąć Chrzest Święty i wziąć z tą wspaniałą kobietą ślub kościelny" - podkreślał wówczas w mediach społecznościowych. To nie było takie łatwe, jak mogło się wydawać. "Czas zrobić kolejny krok! Co prawda odbiłem się już od kilku księży w sprawie chrztu dla dorosłych, ponieważ mam taki tryb pracy, który nie pozwala mi na miesiące nauk i przygotowań, ale nie składam broni!" - wyznał wówczas. ZOBACZ TEŻ: Zając dba o prywatność synów. Teraz zaskoczyła wyznaniem na ich temat