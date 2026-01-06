Informacja o romskim ślubie Viki Gabor odbiła się w mediach szerokim echem. 27 grudnia Bogdan Trojanek z zespołu Terne Roma przekazał w mediach społecznościowych, że piosenkarka wyszła za jego wnuka Giovanniego. - Czekajcie na cygańskie, piękne wesele - mówił podekscytowany. Teraz w rozmowie z "Faktem" odsłonił kulisy przygotowań do ceremonii. Nim padnie konkretna data, rodziny muszą przeprowadzić poważne rozmowy.

Viki Gabor będzie miała wesele zgodne z romskimi tradycjami? "Ustalimy to z rodzicami"

Jak wiadomo, ślub, który zawarła Viki Gabor z Giovannim, miał jedynie charakter symboliczny i nie ma mocy prawnej. Na właściwą ceremonię przyjdzie jeszcze czas. Trojanek w rozmowie z "Faktem" przyznał, że emocje po romskim błogosławieństwie jeszcze nie opadły. "Na razie rozmawiamy na tym etapie, że jest błogosławiony ich związek, dalej zobaczymy. Na razie niech opadną wszystkie emocje" - mówił, dodając, że niedługo obie rodziny zasiądą do stołu, by ustalić, co dalej. "Ustalimy to z rodzicami, dziadkami, mój syn, mój wnuczek ma swego tatę, mamę i Viki też ma i tatę, i mamę, i dziadków ma. Pojadę do Krakowa, czy oni przyjadą do mnie, i będziemy wtedy ustalać. Zobaczymy, czy zrobimy takie huczne, cygańskie wesele z prawdziwą tradycją" - zdradził.

Viki Gabor zabrała głos na temat romskiego ślubu. "Nic nie wiecie"

W rozmowie z Eską piosenkarka krótko odpowiedziała na negatywne wpisy internautów. - No, nie wiecie nic [o kulturze romskiej - przyp.red.], ale ja nie muszę się nikomu z niczego tłumaczyć. Życzę wam szczęścia w życiu - mówiła. Wiele osób zastanawiało się, czemu Viki tak długo wstrzymywała się z komentarzem. Powód jest bardzo prosty. - Jestem osobą, która bardziej lubi pisać muzykę i śpiewać, niż udzielać wywiadów. Nie czuję się komfortowo. Każdy to widzi, każdy o tym wie, nie będę tego ukrywać. Myślę, że dużo ludzi może się o mnie dowiedzieć ciekawych rzeczy poprzez moją muzykę. Dużo opowiadam na płycie 'Spektrum uczuć', dużo jest tam ciekawostek z mojego życia prywatnego. Myślę, że warto posłuchać tych piosenek - stwierdziła.