Hugh Jackman został przyłapany na romantycznych chwilach z aktorką Sutton Foster. Według medialnych doniesień to właśnie dla nowej ukochanej zakończył swoje 27-letnie małżeństwo z Deborrą-Lee Furness. Informacje o rozstaniu aktora z żoną obiegły media na przełomie 2024 i 2025 roku i od początku budziły ogromne zainteresowanie, zwłaszcza że szybko zaczęto łączyć je z koleżanką z pracy, z którą coraz częściej był widywany publicznie.

REKLAMA

Zobacz wideo Czy Aneta Zając jest gotowa na miłość?

Hugh Jackman na plaży z ukochaną. Nie szczędzili sobie czułości

Niedawno Hugh Jackman i Sutton Foster zostali przyłapani przez paparazzi, gdy wspólnie spędzali czas na plaży w Kostaryce. Na wykonanych przez fotografów zdjęciach nie unikali czułości - trzymali się za ręce, obejmowali i razem wchodzili do oceanu, korzystając z ciepłej wody oraz widoku zachodzącego słońca. Na fotografiach można dostrzec, że oboje byli w doskonałych nastrojach, rozmawiali, śmiali się i swobodnie okazywali sobie bliskość, nie przejmując się obecnością innych plażowiczów.

Hugh Jackman pojawił się na plaży w kąpielówkach ozdobionych hawajskim motywem kwiatowym, natomiast Sutton Foster zaprezentowała się w dwuczęściowym granatowym stroju kąpielowym, z włosami upiętymi w luźny kok. Para sprawiała wrażenie bardzo zrelaksowanej i skupionej wyłącznie na sobie, co tylko podsyciło zainteresowanie ich relacją.

Hugh Jackman i Sutton Foster poznali się, gdy oboje byli od lat w małżeństwach. Aktorka złożyła pozew rozwodowy kilka dni przed dziesiątą rocznicą ślubu

Jackman i Foster poznali się kilka lat temu podczas pracy na Broadwayu. Oboje występowali w musicalu "The Music Man", który był grany od 2021 do 2023 roku. W tamtym czasie byli jeszcze, jak się wydawało, w stabilnych i szczęśliwych małżeństwach. Z biegiem czasu ich zawodowa współpraca miała jednak przerodzić się w znacznie bliższą relację.

O uczuciu łączącym Jackmana i Foster zrobiło się głośno pod koniec 2024 roku, kiedy oboje ogłosili separację w swoich małżeństwach. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, że Sutton złożyła pozew rozwodowy zaledwie kilka dni przed dziesiątą rocznicą ślubu ze scenarzystą Tedem Griffinem. Od tamtej pory Jackman i Foster coraz śmielej pokazują się razem publicznie, potwierdzając, że ich relacja wkroczyła w nowy, poważniejszy etap.