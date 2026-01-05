W niedzielę 4 stycznia odbyła się 31. ceremonia wręczenia nagród Critics Choice Awards. Statuetka dla najlepszego aktora powędrowała do Timothée Chalameta, który zachwycił rolą w filmie "Wielki Marty". Podczas gali artyście towarzyszyła Kylie Jenner. Gwiazdor zdobył się na romantyczny gest i odbierając nagrodę, wyznał miłość ukochanej.

Timothée Chalamet zwrócił się ze sceny do Kylie Jenner. Nie mogła powstrzymać wzruszenia

Choć film "Wielki Marty" dopiero czeka na polską premierę, za granicą można go oglądać od kilku miesięcy. Produkcja zbiera bardzo dobre recenzje. W główną rolę wcielił się Timothée Chalamet, który zdążył już zgarnąć za swój występ kilka prestiżowych nagród. Ostatnio do jego kolekcji dołączyła statuetka Critics Choice Awards. Odbierając nagrodę, nie zapomniał podziękować Kylie Jenner. Przy okazji zdradził, że spotyka się z najmłodszą córką Kris Jenner już od trzech lat.

Kocham cię, nie mógłbym zrobić tego bez ciebie.Dziękuję z głębi mojego serca, doceniam to

- zwrócił się do ukochanej. Kamery uchwyciły reakcję celebrytki, która nie potrafiła ukryć wzruszenia. Z ruchu warg można było odczytać, że ona również wyznała miłość aktorowi. "Ja ciebie też" - powiedziała bezgłośnie.

Timothée Chalamet i Kylie Jenner uciszyli plotki o kryzysie. Kilka miesięcy temu media rozpisywały się o ich rozstaniu

Swoim wyznaniem Timothée Chalamet położył kres pojawiającym się od jakiegoś czasu plotkom na temat kryzysu w jego związku z celebrytką. W listopadzie media rozpisywały się o ich rzekomym rozstaniu. Aktor miał stawiać pracę na pierwszym miejscu. Informator Daily Mail stwierdził jednak, że rozpad ich związku nie jest definitywny. Timothée i Kylie mieli już bowiem wcześniej przerwę od relacji. "Zdarzało się to już wcześniej, ale Kylie zawsze go namawiała, by dali sobie kolejną szansę. Ma bzika na jego punkcie, więc kto wie, jest szansa, że znów do siebie wrócą" - ujawnił rozmówca serwisu. ZOBACZ TEŻ: Kylie Jenner w olśniewającej sukni u boku Chalameta. Tak zdementowali plotki o rozstaniu