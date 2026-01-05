Przemysław Sadowski i Agnieszka Warchulska poznali się na planie filmu "Pierwszy milion". "Ona była z kimś innym, ja też. Wtedy do głowy by nam nie przyszło, że to się przerodzi w związek, który trwa do dziś. Zawsze ją ceniłem, podziwiałem. Zawsze mi się podobała" - mówił aktor w wywiadzie dla magazynu "VIP". Sadowski i Warchulska od ponad 20 lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Nie wszyscy jednak wiedzą, że aktorski duet ma za sobą naprawdę trudne chwile.

Przemysław Sadowski i Agnieszka Warchulska nie najlepiej wspominają czas pandemii

4 stycznia aktorzy odwiedzili studio "halo tu polsat". W szczerej rozmowie z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim wrócili wspomnieniami do pandemicznego kryzysu. Ani Warchulska, ani Sadowski nie mieli wtedy pracy. Ten okres wyjątkowo dał się im we znaki. - W czasie pandemii było ciężko z robotą dla aktorów - mówiła wprost Agnieszka Warchulska. - Przez 15 miesięcy nie pracowaliśmy. Siedzieliśmy w tym domu. Pieniędzy nie było. Wiadomo, że oszczędności kończą się bardzo szybko, jak nie ma przypływu - opowiadał Sadowski.

Wtedy wpadli na dosyć szalony pomysł. Postanowili wyjechać z kraju. Początkowo myśleli, że będą musieli pożyczyć od kogoś pieniądze. Ostatecznie nie zostali do tego zmuszeni, ponieważ ich życie zawodowe nieoczekiwanie wróciło na właściwe tory. Małżeństwo mogło więc skupić się na planowaniu wielkiej wyprawy. Tak właśnie zaczęła się ich przygoda z podróżami. Nowa pasja jeszcze bardziej zacieśniła ich więzi. - Zaczęliśmy jeździć. Najpierw była Afryka, potem Azja - mówił Sadowski. - Za cztery minuty będzie równy rok, jak stanęliśmy na szczycie Kilimandżaro - chwaliła się Warchulska.

Przemysław Sadowski i Agnieszka Warchulska o wspólnej pracy

W tej samej rozmowie Sadowski zdradził, że choć lubi pracować ze swoją żoną, to raczej unika wspólnych projektów. - Ja od razu powiem: to nie jest tak, że my nie lubimy występować razem. My bardzo lubimy, bardzo cenię Agnieszkę jako aktorkę, myślę, że ona mnie też jakoś tam poważa jako aktora. Natomiast z przyczyn logistycznych często nie chcieliśmy - tłumaczył. Warchulska z kolei dodała, że na początku wspólna praca sprawiała im kłopoty. Z czasem udało się jednak wypracować mechanizmy, które pozwoliły im nie przenosić emocji z pracy do domu.